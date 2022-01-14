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與慈善團體赴神岡5國小發助學金 台中議員周永鴻：許個追夢機會

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員周永鴻與台中新時代同濟會，昨天前往神岡區五間國小，頒發助學金給有緊急需要，用功向上的同學。圖／台中市議員周永鴻服務處提供
台中市議員周永鴻與台中新時代同濟會，昨天前往神岡區五間國小，頒發助學金給有緊急需要，用功向上的同學。圖／台中市議員周永鴻服務處提供

台中市議員周永鴻與台中新時代同濟會，昨天前往神岡區五間國小，頒發助學金給有緊急需要，用功向上的同學。周永鴻分享個人經驗，勉勵學生不要灰心放棄，並感謝同濟會長期扮演回饋社會第一人，也呼籲社會各界善心人士一同響應，支援協助有急難需求的學生。

周永鴻昨天與台中新時代同儕會，前往神岡區岸裡、豐洲、社口、神岡、圳堵等5間國小頒發助學金。周提到，頒發助學金的重點不在於金錢，而是給予鼓勵與溫暖，沒有被社會拋棄的感覺，謝謝新時代同濟會長期投入社會公益。

出身單親家庭的周永鴻表示，自己小時候和母親、妹妹一家三口時常搬家，有時住母親工作的工廠、有時輪流投靠親友家。走過這些艱苦的經歷，對於每一位在求學歷程中，遇見老師及所有貴人，他都相當感念，也讓他更有努力向上的動力。

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