疫情升溫餐廳退桌 消保官建議消費者參考外燴新規

現正值企業尾牙旺季，隨著北部新冠肺炎疫情升溫，中部餐廳也出現退桌潮，去年相關消費糾紛多，消保官提醒，衛福部訂席外燴新規去年4月公告，雖然訂金無法百分之百退，但對於退費比例有明定，若消費者不能接受與業者的契約，至少可以依新規定主張權益。

彰化縣府消保官林秀蓮說，若疫情升級為三級警戒，疫情指揮中心公告餐廳禁止內用，那業者無法依照原訂日期履約，消費者可因不可歸責事由要求業者將訂金全退，但去年較多爭議案件是在餐廳還可提供室內用餐時，但消費者因自身考量仍想退訂，卻對業者無法全部退還訂金或退訂比例不能接受。

林秀蓮表示，以往契約範本只要雙方合意，就會產生約束效力但現在新規「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載不得記載事項」明定消費者解約退定的基準，消費者解約退定的基準，明定以消費者「通知」解約日期，距離「約定餐會日」的期間長短，按比例返還定金。

像是尾牙、生日或是家庭聚餐等大都是距離時間較近訂桌，例如消費者訂約日距約定餐會日29日以內者，消費者通知於約定餐會日前9日內到達或怠於通知者，餐廳得不返還消費者已付定金。不過若是原本消費者與業者契約若比應記載及不得記載事項更有利時，就可以當初合意契約為主。