春節寒假退訂房不明顯 南投縣風景區並未受疫情影響
受到Omicron變異株境外移入病例和Delta變異株病例增加影響，不少國人取消春節及寒假的訂房，南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，每逢連續假期都是國人搶訂房的首選，目前雖有少數團客有退訂情況，但對一般散客，目前少數延期大概不到一成，且空房很快就被補上，所以春節連假期間目前還是滿房狀態。
南投縣旅館公會理事長李吉田指出，由於縣內較少出現群聚情形，因疫情而取消出遊訂房，目前雖有人詢問、但實際退房狀況很少，事實上相對詢問訂房的人還是很多；溪頭旅館業者說，目前都是打來詢問，沒什麼退訂的狀況，影響比較大是來自桃園的客人，桃園的團目前都取消了，而原本待確認的房客都還在觀望中。
清境民宿協會理事長蔣政緯說，清境都是獨立民宿經營，地方室外開闊，加上最近雪季期間，春節寒假訂房數全滿，較少受到疫情影響，各民宿平日退房一兩間，但隨後就被訂完；其他業者也表示，到目前為止，依各訂房取消數據顯示，並沒有太大的退房反應，都維持在正常的範圍。
日月潭業者指出，寒假主要是團體旅遊的客人，主辦單位怕後續麻煩，所以過年前的大多延期了，但對一般散客，目前少數延期大概不到一成，會延期是因為時間點比較近，依照消保會取消訂房規定會有費用產生，所以一般客人選擇延期；至於春節的三天假期中，大約有一成的客人延期，不過原本候補的人補上了，所以春節連假期間目前還是滿房狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言