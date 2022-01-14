春節寒假退訂房不明顯 南投縣風景區並未受疫情影響

受到Omicron變異株境外移入病例和Delta變異株病例增加影響，不少國人取消春節及寒假的訂房，南投縣是風景區大縣，包括溪頭、日月潭、清境等景點，每逢連續假期都是國人搶訂房的首選，目前雖有少數團客有退訂情況，但對一般散客，目前少數延期大概不到一成，且空房很快就被補上，所以春節連假期間目前還是滿房狀態。

南投縣旅館公會理事長李吉田指出，由於縣內較少出現群聚情形，因疫情而取消出遊訂房，目前雖有人詢問、但實際退房狀況很少，事實上相對詢問訂房的人還是很多；溪頭旅館業者說，目前都是打來詢問，沒什麼退訂的狀況，影響比較大是來自桃園的客人，桃園的團目前都取消了，而原本待確認的房客都還在觀望中。

清境民宿協會理事長蔣政緯說，清境都是獨立民宿經營，地方室外開闊，加上最近雪季期間，春節寒假訂房數全滿，較少受到疫情影響，各民宿平日退房一兩間，但隨後就被訂完；其他業者也表示，到目前為止，依各訂房取消數據顯示，並沒有太大的退房反應，都維持在正常的範圍。