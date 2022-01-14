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轟！載運鋼骨掉落路面 彰化花壇彰員路一段雙向大塞車

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，後載大型鋼骨突然脫落。圖／警方提供
一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，後載大型鋼骨突然脫落。圖／警方提供

一輛載大型鋼骨的聯結車今天傍晚4點10分左右行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，疑在爬坡路段，後載大型鋼骨突然脫落，「轟」一聲鋼骨掉落路面發出巨響，橫躺在雙向車道，嚇壞路人和居民，幸好當時沒有其他車輛經過，未有人受傷，但現場大塞車，事故現場還未排除。

現場可見鋼骨橫躺在路面擋住往來車輛，大貨車司機請公司調派大吊車到場支援，目前事故現場還在處理中。

警方指出，大貨車大型鋼骨掉落路面後造成交通阻塞，警方接獲報案先派巡邏警力前往疏導交通，由於大型鋼骨佔據雙向車道，因正值下班交通尖峰時段，彰員路雙向都過不去，南北均無法通行，請車輛繞道行駛，員林分局也派員在彰員路與斑鳩路口協助疏導，提早改道行駛。

一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，後載大型鋼骨突然脫落。圖／讀者提供
一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，後載大型鋼骨突然脫落。圖／讀者提供
一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，疑在爬坡路段，後載大型鋼骨突然脫落。圖／警方提供
一輛載大型鋼骨的聯結車行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，疑在爬坡路段，後載大型鋼骨突然脫落。圖／警方提供

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