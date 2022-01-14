轟！載運鋼骨掉落路面 彰化花壇彰員路一段雙向大塞車

一輛載大型鋼骨的聯結車今天傍晚4點10分左右行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，疑在爬坡路段，後載大型鋼骨突然脫落，「轟」一聲鋼骨掉落路面發出巨響，橫躺在雙向車道，嚇壞路人和居民，幸好當時沒有其他車輛經過，未有人受傷，但現場大塞車，事故現場還未排除。

現場可見鋼骨橫躺在路面擋住往來車輛，大貨車司機請公司調派大吊車到場支援，目前事故現場還在處理中。