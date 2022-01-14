轟！載運鋼骨掉落路面 彰化花壇彰員路一段雙向大塞車
一輛載大型鋼骨的聯結車今天傍晚4點10分左右行經彰化花壇往南往大村方向行駛，到了彰員路一段，疑在爬坡路段，後載大型鋼骨突然脫落，「轟」一聲鋼骨掉落路面發出巨響，橫躺在雙向車道，嚇壞路人和居民，幸好當時沒有其他車輛經過，未有人受傷，但現場大塞車，事故現場還未排除。
現場可見鋼骨橫躺在路面擋住往來車輛，大貨車司機請公司調派大吊車到場支援，目前事故現場還在處理中。
警方指出，大貨車大型鋼骨掉落路面後造成交通阻塞，警方接獲報案先派巡邏警力前往疏導交通，由於大型鋼骨佔據雙向車道，因正值下班交通尖峰時段，彰員路雙向都過不去，南北均無法通行，請車輛繞道行駛，員林分局也派員在彰員路與斑鳩路口協助疏導，提早改道行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言