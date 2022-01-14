清水岩泡腳池要開放了 湯屋則還遙遙無期

彰化縣府委外民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區，泡腳池終於要開放了。清水那方經理張瑜珍說，目前出水量已夠泡腳池使用，但水量還不夠讓湯屋用，1月16日彰化縣民免費入園日先開放泡腳池測試，也希望能趕在農曆年全面開放溫泉泡腳池。

歷經3任縣長、向中央爭取4億元鑽探溫泉、開發的清水岩溫泉露營區去年10月初終於招商成功以「清水那方」開幕營運，占地10公頃號稱是全國最大合法溫泉露營區，但已營運3個月，因溫泉出水量不足，至今還未開放溫泉區，僅開放豪華帳篷住宿。

目前溫泉的出水量每天可達80到90公噸，但仍未達每日153噸標準，「清水那方」業者指出，民眾都很關心溫泉池何時要開放，所以決定先測試開放泡腳池，泡腳池每天用水量約需5噸，但因目前泡腳池沒有迴水系統，水會大量流掉，一天用量可能要達60、70噸，且目前溫泉出水的溫度約30度，需再加熱到45度，

但若沒有迴水系統，用電量也會增加，並不環保，希望縣府能增加迴水系統。

張瑜珍說，他們也在送驗溫泉中，希望在月底取得溫泉標章，讓泡腳池能常態性開放。

清水那方不僅有戶外泡腳池15池，還有二大公共湯屋，當初湯屋是請日本溫泉建築公司興建，媲美日本溫泉湯屋，但除了湯屋目前還有電路和供水管路問題尚在檢修，且若無法解決泡腳池迴水問題，也無法足夠供應湯屋用水，美崙美奐的湯屋開放仍遙遙無期。