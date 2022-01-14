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草屯鎮加碼生育津貼 第4胎可領7萬元

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣草屯鎮為克服少子化出新招，未來將擴大婦女生育津貼將分三階段發放，最高第4胎7萬。圖／草屯鎮公所提供
南投縣草屯鎮為克服少子化出新招，未來將擴大婦女生育津貼將分三階段發放，最高第4胎7萬。圖／草屯鎮公所提供

克服少子化，南投縣草屯鎮擴大婦女生育津貼，回溯適用今年1月1日出生的新生兒，第1、2胎補助由原本2萬元加碼調升至4萬元，第3胎補助由原本4萬元調升至6萬元，第4胎補助由原本6萬元調升7萬元，申請方式以三階段申請，希望可以減輕家庭經濟負擔，並且增加全鎮的人口。

草屯鎮公所指出，有鑑於目前少子化情況嚴重，草屯鎮生育津貼新制開放1月1日以後出生的新生兒，只要在草屯辦理出生登記初設戶籍，且父母其中一方須於鎮內設籍滿1年，家長應從新生兒出生日起6個月內，準備新生兒父母及新生兒的戶籍資料、出生證明、申請人存摺封面、身分證及印章，至草屯鎮公所社會課填寫申請書及領據申請生育津貼。

草屯鎮長簡景賢說，鼓勵年輕人生育及婦幼照顧，擴大生育津貼三階段申請，第一階段第一、二胎先發2萬元，第三胎先發4萬元，第四胎先發5萬元；新生兒連續設籍滿2年，發放第二階段補助1萬元；新生兒連續設籍本鎮滿3年，發放第三階段1萬元，申請書及領據可在鎮公所網站-便民服務-表單下載。

但新生兒父母須注意，若超過第二階段申請期限或不符申請條件者，將不受理第三階段的申請，請家長留意每階段生育津貼請領期限，以確保自身權益。

新生兒 生育 父母

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