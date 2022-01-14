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貓奴們看過來！ 集集車站百歲生日迎來貓站長龍蕉Sun

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
貓站長「龍蕉Sun」個性溫馴且親人，今年初搬到新貓屋適應環境，與鐵道倉庫工作人員相處融洽。記者黑中亮／攝影
貓站長「龍蕉Sun」個性溫馴且親人，今年初搬到新貓屋適應環境，與鐵道倉庫工作人員相處融洽。記者黑中亮／攝影

遭遇到八七水災及921百年大地震的台鐵集集車站，今天歡慶100歲了！橘貓站長龍蕉Sun今天正式就任外，高雄捷運橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」也特地北上相見歡，只是面對現場數百人慶生的大場面，兩隻橘貓反而怯懦地躲在主人懷裡喵喵叫，不願在眾人面前露臉。

集集鎮公所表示，今天舉辦「2022集集車站一百歲生日慶暨貓站長就職典禮」，召集全台100位鐵道迷出席生日慶，在集集車站大合唱生日快樂歌，並排出100的字形、高舉生日快樂的字卡，留下歷史畫面，而由鎮長陳紀衡與集元果觀光工廠聯合收編的橘貓「龍蕉Sun」也在1月14日正式受聘為集集車站貓站長，是繼高捷貓站長「蜜柑」之後的第二位。

台鐵台中段指出，集集支線5日通車，經歷過日月潭發電廠興建時期運送材料，支撐沿線旅客及農產山蕉、木材及樟腦等物資的運輸功能；1999年九二一大地震一度受損嚴重，但2001年在各方協力下重建完成，仍是南投縣唯一的鐵路，同時轉型為台灣著名的觀光鐵路之一，終於在今年1月14日邁入100歲，立委羅美玲看到「龍蕉Sun」後，表示自己也養有兩隻浪浪橘貓，也向鎮長爭取要送來當集集車站的副站長，感到榮幸與溫馨。

陳紀衡說，貓站長「龍蕉Sun」來自南投縣家畜疾病防治所，去年10月中由名間民眾捕獲送交收容所，已實施絕育，被領養到今天僅1歲；集集鎮公所在南投收容所的協助與指導下，委託木藝師打造專屬貓屋，放在集集火車站旁的鐵道倉庫內；貓站長「龍蕉Sun」個性溫馴且親人，今年初搬到新貓屋適應環境，與鐵道倉庫工作人員相處融洽，未來每周二三為固定休息日，實際值勤時間則依牠當日身體狀況與心情調整。

集集站橘貓站長龍蕉Sun今天正式就任外，高雄捷運橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」也特地北上相見歡。記者黑中亮／攝影
集集站橘貓站長龍蕉Sun今天正式就任外，高雄捷運橋頭糖廠站貓站長「蜜柑」也特地北上相見歡。記者黑中亮／攝影
遭遇到八七水災及921百年大地震的台鐵集集支線，今天歡慶100歲了！記者黑中亮╱攝影
遭遇到八七水災及921百年大地震的台鐵集集支線，今天歡慶100歲了！記者黑中亮╱攝影
集集站橘貓站長龍蕉Sun今天正式就任，只是面對現場數百人慶生的大場面，反而怯懦地躲在主人懷裡喵喵叫。記者黑中亮／攝影
集集站橘貓站長龍蕉Sun今天正式就任，只是面對現場數百人慶生的大場面，反而怯懦地躲在主人懷裡喵喵叫。記者黑中亮／攝影
遭遇到八七水災及921百年大地震的台鐵集集車站，今天歡慶100歲了！記者黑中亮╱攝影
遭遇到八七水災及921百年大地震的台鐵集集車站，今天歡慶100歲了！記者黑中亮╱攝影

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