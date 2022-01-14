平原栽培不上山 彰化蘭花花期長台北花市銷售第一名

蝴蝶蘭的花朵美麗又花期長，是年節的熱門禮花，「花的故鄉」彰化縣田尾鄉因平地氣溫升高，墊高了種植蝴蝶蘭的成本，農民紛紛退出，目前只剩青農張善筆種蘭花，利用溫控常年均溫攝氏20度，營造涼冷的人工培育環境，克服平地無法種蘭花的障礙。

田尾鄉農會總幹吳政憲今天表示，近年地球氣候變遷，越來越熱，彰化平原本來就濕熱，種蘭花更加困難，除了技術，還要投入大量栽培成本，台灣中高海拔較適合蘭花生長，栽種成本相對低廉，平地蘭花難以競爭，農民轉型改種別種花木或發展休閒農業，現在只有張善筆堅持種蘭花。

張善筆的父母也務農，種植草花苗木，運往北部花市出售，大學主修建築的張善筆畢業後曾從事一年設計工作，發現自己還是喜歡農業，返鄉協助父母，之後進入一家蘭園公司上班，被派往美國負責公司海外行銷業務，他在美國看見蘭花的商機龐大，決心以種蘭花為業，在美期間學習先進栽培技術，返台回鄉搭建溫室，創立克羅莉斯蘭園，開創自己的蘭花事業。

彰化平原很多蘭園，如果沒可控溫的溫室，通常把蘭花送到台中、南投的中海拔山區「培養」，避開燠熱天氣，等長出花苞且平地氣溫下降，農民把蘭花運回彰化平原。張善筆搭建溫室裝冷氣，夏季電費每月破20萬元，即使冬季氣溫較低，維持涼爽環境的電費也要10萬元，種蘭花所費不貲。

張善筆2016年加入田尾鄉農會第十班，目前擔任副班長，他的蘭園面積2.5分地，年產約10萬株蘭花。張善筆說，採創新科技管理和友善大地的培育方法，少噴農藥、使用可回收再利用的園藝資材，「用心栽培，開得更漂亮。」種蘭花給他成就感。