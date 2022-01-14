原住民聚落新家園 台中花東、自強新村重建完成

原住民族委員會與中市府合作，協助都會區原住民族群居聚落建立永續新家園，原民會主委夷將．拔路兒今天到台中，訪視2處重建完成的家屋，並為即將入住新家的族人獻上祝福。

位在台中市霧峰區的花東新村與太平區的自強新村，民國88年九二一大地震後，當地原住民為解決生活所需，自行搭建簡易住宅居住，逐漸形成聚落。但因為位處國有土地上，且缺乏興建家屋經費，20多年來無法重建。

原住民族委員會在104年透過台中市政府成立「霧峰區花東及太平區自強新村原地重建」跨平台小組，媒合慈濟基金會援建家屋，106年起前瞻計畫經費補助中市府辦理2新村的整體規劃設計及工程費總計新台幣4642萬餘元，辦理社區道路、照明、排水、維生管線預埋及外線補助費等公共設施。

花東與自強新村家屋已在去年12月取得使用執照，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod），今天在台中市副市長陳子敬、台中市政府原民會主委林益陸等人陪同下前往訪視。

夷將．拔路兒接受媒體聯訪時表示，感謝台中市前市長林佳龍，依族人意願提出就地重建方案，並協調財政部國有財產署快速取得合法使用的土地，感謝台中市長盧秀燕接手推動完工，慈濟基金會投入約2.5億元經費援建家屋，讓2新村族人能擁有舒適的居住環境。

夷將．拔路兒說，未來原民會與台中市政府會尊重2新村，持續協助聚落結合長照、產業、族語教學、文化健康站等資源，讓原住民族文化能在城市立地生根與發展。