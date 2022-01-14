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原民會主委今訪台中花東新村、自強新村關懷新家屋進度

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）長年關心都會區原住民族群居聚落建立永續新家園進度，今天視察台中市霧峰區花東新村、太平區自強新村新家屋及公共工程，並為即將入住新家的族人獻上滿滿的祝福。

夷將．拔路兒說，都市原住民族永續家園方案特別感謝立法院這幾年透過前瞻基礎建設預算，解決二、三十年來的都市地區原住民違建問題，透過政府的通力合作，逐步合法化，已分別在新北市、台中市實施，未來桃園市、新竹市會逐步解決，讓原住民族有永續新家園。

他說明，霧峰花東新村、太平自強新村緣起於921大地震後，原民自行搭建簡易住宅居住，逐漸形成聚落，由於2新村位於國有土地，且缺乏興建家屋經費，原民會全力支持2聚落就地重建，2015年在台中市政府成立原地重建跨平台，媒合慈濟基金會援建家屋；2017年起由前瞻計畫補助興設2新村的公共設施，未來將持續協助聚落結合長照、產業、族語教學、文化健康站等資源，讓原民在城市生根與發展。

夷將．拔路兒說，感謝台中市前市長林佳龍依族人意願提出就地重建方案，並協調國產署快速取得合法使用的土地，感謝市長盧秀燕接手推動完工，也謝謝慈濟基金會投入約2.5億元經費援建家屋，讓2新村族人能擁有舒適的居住環境。

他指出，台中市霧峰區花東新村、太平區自強新村在新家園蓋好後，族人終於有了家園、陸續進駐，但不是這樣子就結束了，原民會還會與地方政府合作，傳承原民語言、深耕原民文化，設置文化健康站照顧原民長者；原民就業穩定部份，會持續與各部會、地方政府一起推動，永續新家園內也希望透過產業的輔導推廣原住民文創、原民特色餐廳等。

原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市霧峰區花東新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市霧峰區花東新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒（中）今天視察太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒（中）今天視察太平區自強新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市霧峰區花東新村。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒今天視察台中市霧峰區花東新村。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒（中）今天視察台中市霧峰區花東新村新家屋。圖／原民會提供
原民會主委夷將．拔路兒（中）今天視察台中市霧峰區花東新村新家屋。圖／原民會提供

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