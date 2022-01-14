快訊

桃園疫情升溫 泳池SPA停開、SBL跟T1改打閉門賽

中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代提大甲交流道塞車解方 建設局：已通過可行性評估

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
市議員李榮鴻建議將甲東路拓寬，並拓寬原有機車專用道為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接甲后路四段，今天與建設局及地方里長到現場辦理說明會。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
市議員李榮鴻建議將甲東路拓寬，並拓寬原有機車專用道為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接甲后路四段，今天與建設局及地方里長到現場辦理說明會。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市大甲交流道為多路口匯集處，尖峰時期總是塞車，市議員李榮鴻106年底時，曾向市府建議將原有公墓管理中心後移，拓寬甲東路段，並拓寬原有機車專用道為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接甲后路四段，今天與建設局長陳大田、大東里里長高芳春於現場辦理說明會。

報告指出，甲東路主線道規劃將拓寬為雙汽車道，施造長度85公尺；機車道拓寬工程，預計將由3.7公尺，拓至4.6公尺寬，長度約123公尺；而大甲聯絡道則將從原有4公尺寬，拓寬到7.8至9.8公尺(漸變)，長度約380公尺，總工程費用計約3,555萬元。

建設局長陳大田表示，此次說明會依議員建議，將甲東路機車道拓寬工程分為三個部分，包含甲東路主線部分的拓寬、機車專用道的拓寬及連絡道的拓寬，其中主線道與機車道的拓寬工程，因觸及到公墓管理中心腹地，故中心位置需須辦理遷移，加上用地費約需3,555萬元，目前已通過可行性評估。

李榮鴻議員表示，大甲交流道出口每逢假日或上下班時間，總是塞得水洩不通，在很早之前就有建議要規劃施作，這次感謝盧秀燕市長指派市府同仁完成可行性評估，經費到位後，即可著手發包事宜，與未來要開工的溫寮溪聯絡道路做連接，就能大幅度改善大甲、外埔區多年的交通問題。

報告指出，工程將分為三部分，分別為甲東路主線部分的拓寬、機車專用道的拓寬及連絡道的拓寬，其中主線道與機車道的拓寬工程。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
報告指出，工程將分為三部分，分別為甲東路主線部分的拓寬、機車專用道的拓寬及連絡道的拓寬，其中主線道與機車道的拓寬工程。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

車道 塞車 盧秀燕

延伸閱讀

等了十年！中市豐原國運暨兒童運動中心動工

台中清水國民暨兒童運動中心今動工 2024年完工啟用

台中市潭北橋改建拓寬9米 元旦上百人徒步見證

爭取420萬元改善台中大甲溪畔生態公園 下月動工

相關新聞

「有人比我們更辛苦」尾牙被退千桌 飯店仍捐500份年菜

距離農曆春節時間越來越近，彰化縣府整合縣內慈善團體啟動春節慰問，隨著國內新冠肺炎疫情升溫，餐廳服務業「挫勒等」，彰化全國...

46年大雅市場老舊沒落 民代爭取3年內新建多功能大樓

台中大雅第一公有市場已啟用46年，設備環境較老舊近年已逐漸落寞，立法委員楊瓊瓔、市議員吳顯森提議於鄰近公有地改建市場，今...

原民會主委今訪台中花東新村、自強新村關懷新家屋進度

原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）長年關心都會區原住民族群居聚落建立永續新家園進度，今天視察台中...

民代提大甲交流道塞車解方 建設局：已通過可行性評估

台中市大甲交流道為多路口匯集處，尖峰時期總是塞車，市議員李榮鴻106年底時，曾向市府建議將原有公墓管理中心後移，拓寬甲東...

南投中山公園共融遊具一波三折 前年興建至今無法啟用

南投市中山公園打造多功能溜滑梯等共融遊具一波三折，原本去年9月完工，因衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊具...

公益團體以現金取代物資 溪州低收民眾今領慰問金8千元

又到農曆歲末，慈善團體和機構忙著關懷弱勢族群，和往年不同的是，已有慈善團體以現金取代物資，彰化縣溪州鄉227戶低收入戶今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。