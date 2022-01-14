民代提大甲交流道塞車解方 建設局：已通過可行性評估

台中市大甲交流道為多路口匯集處，尖峰時期總是塞車，市議員李榮鴻106年底時，曾向市府建議將原有公墓管理中心後移，拓寬甲東路段，並拓寬原有機車專用道為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接甲后路四段，今天與建設局長陳大田、大東里里長高芳春於現場辦理說明會。

報告指出，甲東路主線道規劃將拓寬為雙汽車道，施造長度85公尺；機車道拓寬工程，預計將由3.7公尺，拓至4.6公尺寬，長度約123公尺；而大甲聯絡道則將從原有4公尺寬，拓寬到7.8至9.8公尺(漸變)，長度約380公尺，總工程費用計約3,555萬元。

建設局長陳大田表示，此次說明會依議員建議，將甲東路機車道拓寬工程分為三個部分，包含甲東路主線部分的拓寬、機車專用道的拓寬及連絡道的拓寬，其中主線道與機車道的拓寬工程，因觸及到公墓管理中心腹地，故中心位置需須辦理遷移，加上用地費約需3,555萬元，目前已通過可行性評估。