聽新聞
test
0:00 / 0:00
民代提大甲交流道塞車解方 建設局：已通過可行性評估
台中市大甲交流道為多路口匯集處，尖峰時期總是塞車，市議員李榮鴻106年底時，曾向市府建議將原有公墓管理中心後移，拓寬甲東路段，並拓寬原有機車專用道為混合車道，讓車流可由聯絡道直接連接甲后路四段，今天與建設局長陳大田、大東里里長高芳春於現場辦理說明會。
報告指出，甲東路主線道規劃將拓寬為雙汽車道，施造長度85公尺；機車道拓寬工程，預計將由3.7公尺，拓至4.6公尺寬，長度約123公尺；而大甲聯絡道則將從原有4公尺寬，拓寬到7.8至9.8公尺(漸變)，長度約380公尺，總工程費用計約3,555萬元。
建設局長陳大田表示，此次說明會依議員建議，將甲東路機車道拓寬工程分為三個部分，包含甲東路主線部分的拓寬、機車專用道的拓寬及連絡道的拓寬，其中主線道與機車道的拓寬工程，因觸及到公墓管理中心腹地，故中心位置需須辦理遷移，加上用地費約需3,555萬元，目前已通過可行性評估。
李榮鴻議員表示，大甲交流道出口每逢假日或上下班時間，總是塞得水洩不通，在很早之前就有建議要規劃施作，這次感謝盧秀燕市長指派市府同仁完成可行性評估，經費到位後，即可著手發包事宜，與未來要開工的溫寮溪聯絡道路做連接，就能大幅度改善大甲、外埔區多年的交通問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言