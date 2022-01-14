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南投中山公園共融遊具一波三折 前年興建至今無法啟用

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市中山公園從前年打造新的共融遊具，但因為重建和驗證拖延，直到現在還沒開放。記者江良誠／攝影
南投市中山公園從前年打造新的共融遊具，但因為重建和驗證拖延，直到現在還沒開放。記者江良誠／攝影

南投市中山公園打造多功能溜滑梯等共融遊具一波三折，原本去年9月完工，因衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求遊具設施都需通過第三方認證檢驗，導致驗證大排長龍，南投縣建設處已完成遊具驗收移交給市公所管理，南投市公所表示，只等程序都完備就會開放，讓孩子有快樂嬉戲的安全環境。

名間鄉親子生態園區上月啟用，新式完善共融遊具，受到大小朋友歡迎，成家長最肯定的縣政建設之一，民眾也希望其他鄉鎮也能比照辦理，提供最受歡迎的兒童新樂園。

中山公園是南投市區最重要公園綠地，前年縣政府整修公園設施，興建多功能溜滑梯等遊憩設施。溜滑梯一邊是溜滑梯、另一邊則可供兒童攀岩，具共融遊具概念，但如同半環狀墓園，民眾質疑造型像墓園，南投縣建設處拆除重建，將溜滑梯延長，半圓造型拆除搭配搭組裝溜滑梯，提供更豐富的遊戲功能，預計去年9月完工，由公所接管後開放親子使用。

但截至目前，這些遊憩設施仍封閉無法使用，但已有小朋友忍不住，偷偷進入玩耍，市民也認為遊憩設施既已完工，應盡早開放使用。

建設處城鄉發展科長蕭西坤說，中山公園遊憩設施已經完成，衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求學校公園兒童遊具都必須通過第三方認證才能使用，因為國內認證機構不多，中山公園驗收受到拖延，但最近已經完成第一次檢驗，僅要求加大彈性地墊面積即可。縣府已將管理移交市公所，只要公所同意就可啟用。

南投市公所主任秘書曾茂榕說，為了確保親子遊憩安全，公所會等拿到第三方機構認證證明，再決定開放時程，讓小朋友可以開心使用全新的遊憩設施。

南投市中山公園從前年打造新的共融遊具，但因為重建和驗證拖延，直到現在還沒開放。記者江良誠／攝影
南投市中山公園從前年打造新的共融遊具，但因為重建和驗證拖延，直到現在還沒開放。記者江良誠／攝影

南投 溜滑梯 親子

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