憂疫情選擇在家圍爐 外帶年菜可望成長5成
國內出現COVID-19群聚感染案，不少民眾擔心疫情再起，選擇在家圍爐，台中市餐飲業者今天表示，農曆春節將屆，近日外帶年菜湧入更多詢問及訂單，外帶年菜可望比去年成長5成。
春節將屆，海外遊子返台過年人數達到高峰，境外移入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案大增，近日北部地區也陸續出現群聚感染案，使得國人施打疫苗意願大增，台中市各疫苗施打站人潮踴躍。
國內原本疫情穩定，台中市各大飯店及餐廳年底尾牙、圍爐及春酒宴接單不錯，以重新打造宴會廳場地的展華花園會館來說，近1個月來已接單600多桌宴席，業者近日則擔心受疫情影響而衝擊宴席訂單。
由於疫情增溫，對於即將到來的春節，更多消費者選擇外帶年菜在家圍爐，新天地餐飲品牌總監林國威告訴記者說，近日湧入更多消費者詢問及訂單，業者也因應疫情，調高外帶年菜銷售目標，預估今年外帶年菜營收可望比去年成長5成。
同樣是6人份及10人份不同價位年菜，林國威說，以往總是平價款較為暢銷，但今年高價位年菜訂單量遠高於平價訂單約2倍，顯現在疫情之下，家戶對於年節預算分配已經產生改變，更願意將預算花費在一年之中最重要的除夕圍爐宴。
台中市外帶年菜選擇多元，昭日堂燒肉推出和牛燒肉及火鍋送到家服務，湯底可自由選配。逢甲商圈的星享道酒店也推出常溫外帶年菜。
響應中央不漲價行動的連鎖蔬食餐廳寬心園執行長張志遠表示，素食年菜日益受到消費者青睞，今年推出的「金虎納福團圓年菜」組合限量發售，受疫情影響，預估成長至少1成。
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