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46年大雅市場老舊沒落 民代爭取3年內新建多功能大樓

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中大雅第一公有市場已啟用46年，設備環境較老舊近年已逐漸落寞。記者劉柏均／攝影
台中大雅第一公有市場已啟用46年，設備環境較老舊近年已逐漸落寞。記者劉柏均／攝影

台中大雅第一公有市場已啟用46年，設備環境較老舊近年已逐漸落寞，立法委員楊瓊瓔、市議員吳顯森提議於鄰近公有地改建市場，今早召集會勘。經發局長張峯源表示，會開始蒐集在地意見，納入未來改建內容，若成功轉型，可當作全市老舊市場蛻變的參考個案。

大雅第一公有市場自民國65年建設至今，已在地方陪伴民眾46年，硬體設施趨於老舊，購物民眾逐漸改往較新穎的超市或大買場消費，大雅第一市場也逐漸落寞；立委楊瓊瓔、議員吳顯森今日邀集台中市經發局、經濟部中部辦公室、大雅里里長李玲珍及市場自治會，現場會勘，討論改建方案及內容。

台中市議員吳顯森指出，大雅市場已啟用46年，建物老舊、通道狹窄，若進行耐震檢測，應該已經不符合安全標準，加上附近無停車設施，擔心改建會影響攤販生計，希望透過先建後拆方式，於鄰近的前大雅鄉公所公有地新址重建，讓攤商可以無縫接軌。

立委楊瓊瓔表示，鄰近的大雅鄉公所公有地已經閒置20年，希望能活用這塊地，在此興建新市場，打造更好的環境；楊瓊瓔更提到，目前已得到中央經濟部的認可，願意協助做規劃設計，並補助400萬元，大家集合規劃來設計，預估從今天開始啟動，在確保攤商生意的條件下，原則上希望在3年內可以完成設置。

經濟部中部辦公室副主任林春菊表示，經濟部中辦同意補助400萬元規劃費，等市府結構鑑定耐震詳細評估出爐，後續視工程興建規劃內容再提前瞻計畫爭取補助，每棟最高可補助1億元。

台中市經發局長張峯源表示，依據法規只要公有建築使用超過45年限公告可拆除，地方的建議方向很好，經發局會開始蒐集攤商、在地意見後納入未來規畫改建內容，若成功轉型，可當作全市老舊市場蛻變的參考個案。

楊瓊瓔表示，新用地更大，將近有1400平方公尺，建蔽率至少可興建766平方公尺，目前初步規畫想法，地下1層為停車空間，1樓規畫攤舖空間，2樓則為美食廣場，另外會再和民政局及社會局研討，結合托嬰、托幼、長照或里民活動中心，建構一座多目標使用大樓，將土地活化極大化。

大雅鄉公所公有地將近有1400平方公尺，立委楊瓊瓔表示，將規劃地下停車場、攤舖空間、美食廣場，另外會再和民政局及社會局研討，結合托嬰、托幼、長照或里民活動中心，建構一座多目標使用大樓。記者劉柏均／攝影
大雅鄉公所公有地將近有1400平方公尺，立委楊瓊瓔表示，將規劃地下停車場、攤舖空間、美食廣場，另外會再和民政局及社會局研討，結合托嬰、托幼、長照或里民活動中心，建構一座多目標使用大樓。記者劉柏均／攝影
市場攤商擔心改建會影響原有生計，向楊瓊瓔表達意見。記者劉柏均／攝影
市場攤商擔心改建會影響原有生計，向楊瓊瓔表達意見。記者劉柏均／攝影
立法委員楊瓊瓔、市議員吳顯森提議於鄰近公有地改建市場，今早召集各單位會勘。記者劉柏均／攝影
立法委員楊瓊瓔、市議員吳顯森提議於鄰近公有地改建市場，今早召集各單位會勘。記者劉柏均／攝影

楊瓊瓔 台中市

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