公益團體以現金取代物資 溪州低收民眾今領慰問金8千元

又到農曆歲末，慈善團體和機構忙著關懷弱勢族群，和往年不同的是，已有慈善團體以現金取代物資，彰化縣溪州鄉227戶低收入戶今天上午收到4個團體發送合計6000元，下午1點20分到50分有另一團體送現金2000元和物資，低收鄉民若沒趕上今天下午的冬令慰問，必須改到北斗等鄉鎮領取。

慈善團體和機構優先到偏鄉舉辦冬令慰問，鄉鎮公所都會建議整合發放日期，以免低收民眾要跑好幾趟。溪州鄉公所請八德堂、進賢慈善基金會、大通電子股份有限公司合辦慰問活動，事前傳出今年都發現金，上午不到8點就有低收民眾到鄉公所前廣場排隊等領取。

鄉公所人員逐一點清現金，把紅包袋交給低收鄉民，有的鄉民看都沒看就塞進口袋，溪州鄉長江淑芬攔住他們，詢問知不知道今天領多少現金，部分鄉民答稱不知，鄉長要他們拿出紅包仔細點清，這些鄉民才驚呼「今年這麼多！」江淑芬說，今年都是現金，一定要收好。

溪州鄉長江淑芬說，Covid-19疫情一波未平、一波又起，國內經濟景氣倍受打擊，低收人數有增無減，鄉公所感謝慈善團體和機構關心溪州鄉弱勢民眾，進賢慈善基金會已連續超過10年來溪州鄉發送慰問金，今年每人3000元，大通電子今年發給每人2000元，八德堂往年送物資，今年考量弱勢民眾不方便載回家，或一時之間收到過多食物吃不完吃到變質，改發現金1000元。