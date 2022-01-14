觀光結合美食、農特產 南投美食齊聚一堂搶春節商機

南投是觀光及農業大縣，農特產品和特色美食遠近馳名。南投縣政府今天邀集縣內年菜及伴手禮業者行銷「2022金虎呷南投地方特色年菜伴手禮」，從除夕澎派年夜飯到走春特色伴手禮一應俱全，讓遊客吃好、買好，歡喜迎新年。

特色年菜伴手禮行銷由縣府與南投縣美食旅遊交流協會、南投縣烹飪商業同業公會、南投縣商業總會共同攜手推出，南投縣政府秘書長洪瑞智帶領各鄉鎮餐廳和伴手禮業者走秀，展出各自拿手好菜和好康禮品，各地美食齊聚縣政府，有民眾當場掏錢採購，一次購足。

南投縣長林明溱說，南投農曆春節熱鬧滾滾，農曆年前瑞龍瀑布風景區高架觀景台以及國姓橋聳雲天綠雕園區將開幕，引爆兩地觀光熱潮。再加上「2022南投燈會」，有無人機及煙火秀熱鬧登場，南投絕對是春節走春首選。

他說，南投好吃、好玩也好買，埔里金都餐廳推出外帶年菜組合，有佛跳牆、紅麴東坡肉、烏骨人蔘雞、紅燒元蹄、櫻花蝦老薑油飯等六道招牌年菜，讓民眾在家也能輕鬆吃團圓飯。