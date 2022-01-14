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台中綠營議員續批顏家違建 籲市府說明後續作為

中央社 / 台中14日電
台中市議員李天生。聯合報系資料照
台中市議員李天生。聯合報系資料照

民進黨台中市議會黨團今天指出，台中立委補選候選人涉佔用國土、違建疑慮，市府在事發一個月後才說明且停留在行政程序，拆除仍是零進度，呼籲市府面對說明後續處理作為。

台中市第2選區立委補選期間，國民黨候選人顏寬恒家族所有的南屯招待所、龍井豪宅等被爆有違建及佔用國有地情形，台中市政府被批評處理態度不積極。市府今天召開記者會說明，其中南屯招待所市府認為自拆速度慢，今天發文要求7天內拆除完成，否則將強制拆除。

民進黨台中市議會黨團發布新聞稿指出，違建案遭踢爆後，等待一個月只換來局處長出面表示「依法行政」的制式回應。

黨團總召、市議員江肇國表示，事發至今，都發局拆除零進度，佔用公保地與違章建築問題仍存在，今天的回應缺乏具體作為；南屯公保地蓋別墅招待所的限期7天拆除，後續如何落實強制皆無說明。

台中市議員李天生表示，盧秀燕在立委補選期間不積極說明，選後才派局處首長開記者會，顯然本想一路擺爛，但眼見政治火已延燒到自己，才不得不處理。盧秀燕只關心自身政治利益，沒有公平正義。

議員張家銨指出，多少民眾在盧秀燕臉書表達對這次違建及藍線捷運改站事件不滿，盧秀燕應拿出魄力處理爭議案件，親自向市民解釋，才能還給市民公道。

議員張耀中表示，立委補選已經結束，市府應把該做而未做市政工作做好；現在這些補充說明等同「火車過去了才吹哨子」，毫無意義。

台中市 違建 立委補選

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