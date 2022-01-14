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「有人比我們更辛苦」尾牙被退千桌 飯店仍捐500份年菜
距離農曆春節時間越來越近，彰化縣府整合縣內慈善團體啟動春節慰問，隨著國內新冠肺炎疫情升溫，餐廳服務業「挫勒等」，彰化全國麗園大飯店也面臨尾牙退桌潮，但今年仍捐出500份年菜響應，讓弱勢戶也能感受到年味。
全國麗園大飯店董事長特助李孟哲說，去年原本疫情趨緩，好不容易生意恢復穩定，最近北部疫情再起，現正值尾牙旺季，原本預定桌數快達9成，現在已接獲退桌約1000桌，春節時的訂桌大家則還在觀望，即便如此，知道疫情期間有比他們更辛苦的弱勢家庭，今年仍維持以往捐贈年菜，一起度過難關。
彰化縣長王惠美說，除了過年年菜，這次春節超過50個企業與慈善單位捐助縣內539萬6000元善款與民生物資，其中伸仁紡織公司董事長白璨榮捐贈救助金專戶100萬元、保暖襯衫940件及家用全電動護理床10床，還有慈善團體、企業與協會等拋磚引玉。
彰化縣府每年過年前都會集結民間力量做愛心，這次捐款與物資將發放給850戶與15家社福機構，為避免資源集中在單一個案，透過彰化縣慈善團體聯合協會平台系統做整合，協會理事長李政雄說，弱勢服務個案有增無減，尤其喪葬補助協助最多，透過平台可快速將資源提供給需要幫助的家庭，也能查閱是否有重複協助的紀錄，與公部分相互配合，才能將資源妥善運用。
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