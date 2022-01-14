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顏家南屯公保地恐遭市府強拆 顏幕僚：會配合處理
中二選區補選已結束，但顏家土地爭議卻未隨之落幕。台中市都發局上午指出，南屯區817號公保地、沙鹿民宅、龍井國有地違建、沙鹿山頂腳黃昏市場違建等案，都將繼續作出後續處置或開罰，對此，顏寬恒幕僚則簡單表示，一切依法行事，都會配合處理。
台中市都發局今早針對顏家土地爭議召開記者會，顏家在南屯區817地號的公保地，目前僅拆除50%，今已發文要求7日內拆除，否則將依規強制拆除；另沙鹿民宅、龍井國有地違建，其中433-6地號、490地號，位於都市計畫保護區，若違規確認將依都市計畫法最高可罰30萬元罰鍰；沙鹿山頂腳黃昏市場違建，下周將排複查。
面對土地爭議持續延燒，顏寬恒幕僚表示，一切依法行事，改如何處理，都會配合處理。
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