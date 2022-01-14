快訊

新北增1確診！侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化第一線防疫保護力 中市消防局接種第3劑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供

近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，新冠肺炎本土疫情持續升溫，已陸續發生多起境內傳染案例，消防同仁身為第一線救災救護執勤人員，所面對之傳染風險亦極高，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊昨天辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。

本次第3劑疫苗接種，為配合消防同仁24小時勤務不中斷特性，且針對疫苗施打後可能之副作用，影響執勤能力，故共分為1月13日、18日及28日共3梯次，昨天為第1梯次，施打地點為第3大隊隊部3樓，由大里區衛生所協助施打，疫苗種類為莫德納疫苗，共計完成130人次注射，預計於春節過年前夕，完成第一線消防同仁疫苗接種。

第3大隊大隊長詹仁傑表示，感謝大里區衛生所動員專業醫療人員，協助今日施打，同仁均肯定由大隊統一辦理，可大幅減少自行尋找醫療院所詢問、 預約 、就診等等時間 方便又迅速，且施打地點位於轄內，交通亦極為便利，未來還有18日及28日等2梯次，將持續辦理施打作業 。

因應本次疫情升溫，呼籲市民朋友仍應注意本身防疫措施，以保護身體健康，消防同仁亦配合政策，儘速施打第3劑新型冠狀肺炎疫苗，除了保護自己也保護市民朋友，持續於第一線守護，敬請各位市民安心。

近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供
近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。 圖／台中市消防局提供

莫德納疫苗 衛生所 新冠肺炎

延伸閱讀

花蓮玉里晚間火警 大火連燒4棟鐵皮平房

台南善化住宅晚上火警 行動不便男子重傷送醫

研究：第3劑打AZ疫苗 增強對抗Omicron免疫力

陳時中：銀行群聚防疫重中之重 警戒暫不增強

相關新聞

強化第一線防疫保護力 中市消防局接種第3劑

近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，新冠肺炎本土疫情持續升溫，已陸續發生多起境內傳染案例，消防同仁身為第一線救災...

全台最大包 彰市70歲長者春節禮金6000元

年關到了，彰化市公所從20日起，針對設籍的70歲以上長者，每人發放6000元春節敬老禮金，共有2.65萬人領取，總金額1...

國道一號拓寬工期9年 立委要求縮短

國道一號后里到大雅路段交通擁擠，國民黨立委江啟臣昨召集會勘。交通部高公局表示，已規劃在兩側各拓寬1車道，行政院本周已核定...

南投縣體育場整修 加強照明

南投縣立體育場跑道整修工程中，縣長林明溱昨視察，要求加強施工品質和進度，希望如期在5月中旬完工。他同時要求教育處改善體育...

防疫為重 盧秀燕：學校減少畢旅、戶外教學等移動

台灣疫情升溫，台中市長盧秀燕昨表示，要求各級學校盤點近期出遊計畫，應減少移動，確保防疫安全。台中市教育局表示，跨縣市活動...

春節計程車費 中市加成收50元

農曆春節快到，中彰投春節計程車費率公布，台中市春節費率從28日零時至2月6日24時、共長達10天，台中市計程車計費錶有「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。