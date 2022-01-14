強化第一線防疫保護力 中市消防局接種第3劑

近日來國際Omicron變異株病毒來勢洶洶，新冠肺炎本土疫情持續升溫，已陸續發生多起境內傳染案例，消防同仁身為第一線救災救護執勤人員，所面對之傳染風險亦極高，為保障消防人員執行勤務安全，台中市消防局第3大隊昨天辦理新型冠狀肺炎第3劑接種，以強化消防人員防疫保護力。

本次第3劑疫苗接種，為配合消防同仁24小時勤務不中斷特性，且針對疫苗施打後可能之副作用，影響執勤能力，故共分為1月13日、18日及28日共3梯次，昨天為第1梯次，施打地點為第3大隊隊部3樓，由大里區衛生所協助施打，疫苗種類為莫德納疫苗，共計完成130人次注射，預計於春節過年前夕，完成第一線消防同仁疫苗接種。

第3大隊大隊長詹仁傑表示，感謝大里區衛生所動員專業醫療人員，協助今日施打，同仁均肯定由大隊統一辦理，可大幅減少自行尋找醫療院所詢問、 預約 、就診等等時間 方便又迅速，且施打地點位於轄內，交通亦極為便利，未來還有18日及28日等2梯次，將持續辦理施打作業 。