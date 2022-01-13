影／最醜公共建物拆了！矗立13年彰化蓮花燈塔走入歷史

矗立13年的彰化市三角公園蓮花燈塔，今天（13日）晚間10時動工拆除，經電焊拆解，45分鐘後，這座被稱為「最醜公共建物」應聲倒地，從此走入歷史，市長林世賢冒著寒風到場見證它倒落的一刻。林世賢說，將先保留既有圓環基座鋪設人工草皮，並辦理線路下地及號誌共桿，將來要聽取民意再做進一步規畫。

彰化市和平路與中華路口早年有個三角槽化島，俗稱「三角公園」，周邊是彰化市地價最高的區段，更是彰化市精華區，後來，槽化島被撤掉設置紅綠燈，前市長溫國銘辦理三角公園景觀改善工程，設計蓮花燈塔造型的圓環，並有噴泉、LED燈光及音樂等設計，工程費500多萬元。

不過，蓮花燈塔工程卻一波三折，還因玻璃與梁架組合出現問題，停工一段時日。但完工後的蓮花燈塔，噴泉、原有燈光及音樂均故障失修，並有市民反映蓮花燈塔不僅未改善交通，反而造成公車迴轉困難，甚至機車騎士摔倒，更有市民嫌蓮花燈塔設計很醜，紛紛建議市公所打掉，重新設計。

蓮花燈塔的存廢討論已久，市長林世賢以民意多主張拆除，由市公所編列177萬元發包拆除，由於此一路段的路權屬公路總局，與市公所會勘後，考量今年元月中旬到二月十五日元宵節間禁挖道路，因此決定在今晚辦理拆除。

今晚10時整，施工人員先拆解蓮花座支架，然後，動用焊槍切除主基座，在黑暗中，火花四濺，市長林世賢並到場督陣，為了避免基座倒落發生危險，並以吊車支撐，約45分鐘後，蓮花座圓球碎裂滿地，隨即傾斜倒落在地，順利將蓮花燈塔拆了，再由施工人員連夜切除運走，以便不致影響隔天交通。

林世賢說，蓮花燈塔拆除後，民眾關心未來圓環的樣貌，他拋出幾個構想，包括可施作低於60公分的彰化城意象慶祝明年建縣300年，或是以有「西門媽」之稱的蘭大衛醫師作為設計構想，但最終還是以民意為主，沒有設施也可以。