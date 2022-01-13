台中潭子道路狹窄惹民怨 民代爭取千萬拓寬、6月完工
台中市潭子區環中東路1段158巷路幅狹隘，不僅會車不易，只要稍未注意，就容易撞上一旁的紐澤西護欄，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今天邀集養工處到現場會勘，處長彭岑凱表示，計畫該路段開放式水溝地下化，並拓寬路面，工程經費約1441萬元，預計6月底前完工。
議員賴朝國指出，北屯區敦富路，沿線有捷運機場、美式賣場及總站夜市，道路寬敞，但銜接至潭子區環中東路1段158巷，往環中東路約300公尺長的路段，路幅突然大幅縮減，路寬僅4.5公尺到6公尺不等，不僅會車不易，時有擦撞交通事故發生，稍有不注意，便容易就撞上一旁的紐澤西護欄，為了安全起見，灌溉溝須改做雨水箱涵，並拓寬道路寬度。
立委楊瓊瓔提到，北屯區因重大公共工程陸續完工，人口暴增已突破29萬人，是台中市人口數最多的行政區，鄰近的潭子區人口也成長快速，將近11萬人，潭子民眾愈往北屯及美式賣場、捷運機場站，環中東路1段158巷是重要道路之一，但路寬僅4.5公尺，上下班尖峰時間必塞，車輛爭道也常發生擦撞事故，用路人叫苦不已。
台中市養工處處長彭岑凱表示，該路段因路旁排水溝，導致路寬不足，影響行車安全，接下來計畫將採用箱涵加蓋方式，提高排水灌溉功能，並增加路寬。
彭岑凱說明，路面將從4.5公尺拓寬為9.5公尺，拓寬長度約為154公尺，工程總經費約1441萬元，預計今年2月中旬動工，6月底前完工。
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