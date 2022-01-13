塞車有解了！國1后里大雅段拓寬獲政院核定 約9年完工

國道一號后豐段至豐原端壅塞，立委江啟臣今邀集交通部次長陳彥伯、高公局長趙興華等人會勘。交通部表示，行政院已於10日核定「國1后里至大雅路段拓寬可行性評估」，預計投資94.7億元，拓寬國道一號中部路段，後續將進行環評、設計規畫，整體建設期預估約9年。

交通部高速公路局今天簡報「國道1號后豐端至豐原端壅塞改善方案」，提出2020年3月啟動國一后里至大雅路段拓寬可行性評估，行政院本月10日核定，計畫總建設經費約94.7億元，包含環評及用地取得等，建設期程約需9年，交通部將於今年開始進行環評作業。

國道一號拓寬改善工程，內容規劃將后里至大雅系統交流道區間，兩側各拓寬1車道，全長約12.5公里，包含大甲溪橋全橋改建，舊社路、三線路及雅潭路三座跨越橋改建，后里地磅站局部改建，豐原交流道改善；豐原交流道改善部分，包含增設南出匝道，調整為兩方向出口，並增設神岡方向南入匝道，整合成一次入口。

高公局指出，國一雙向目前皆為三線道，計畫將拓寬為雙向四線道，大甲溪橋墩裸露，這兩項目將一同配合改建，加上國四豐潭段將於今年底完工，國一大雅交流道銜接台74線目前也在興建中，未來將分散車流，有助於改善壅塞情形。

江啟臣提到，原在2016年時，就曾提出比照五楊高架模式，從后里至彰化段興建高架高速公路；但趙興華表示，這次壅塞路段的問題，主要在車流下不去，導致高速公路回堵，過境車流九成都進出台中市，拓寬道路即可改善。

趙興華更提到，為改善豐原交流道附近壅塞情形，規劃增加豐原交流道南出匝道及神岡方向南入匝道，但該處為中山路，為地方重要道路，建議市府配合進行都市計畫檢討，拓寬道路；中市府允諾配合研議。