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盧秀燕加碼千萬買住警器 連兩年投入3341萬六都第一

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕動用第二預備金1000萬，加碼購買4萬只住警器，今天下午在北區集玄宮辦記者會。圖／台中市消防局提供
台中市長盧秀燕動用第二預備金1000萬，加碼購買4萬只住警器，今天下午在北區集玄宮辦記者會。圖／台中市消防局提供

台中市盧秀燕為了守護市民安全，加碼第二預備金1000萬，增購4萬只住警器，提供符合資格民眾申請安裝，，盧說，台中市在2020與2021年已投入3341萬餘元購買住警器，是六都最高的預算，展現守護市民的決心，她鼓勵市民踴躍申請，平安過好年。

盧秀燕在今天下午與消防局長曾進財、市議員陳政顯、陳文政、張彥彤、朱元宏、北區區長柯宏黛及多位在地里、鄰長、市政顧問等人，出席北區集玄宮舉辦的「守護市民好助力，千萬安裝住警器」記者會。

台中市長盧秀燕說，根據美國及日本調查資料顯示，有安裝住警器的住家比未安裝者，火災死亡人數減少約40至50%，將近一半，顯示住警器對於居家防火有極大助益。

盧秀燕說，依照消防法規規定，居住在5樓以下透天厝及老舊公寓的市民，應自行購買、安裝住警器，但為提高全市住警器安裝效率，提升居家防火安全並減輕市民負擔，消防局動支市府第二預備金1000萬元，增購近4萬只住警器。

她說，加上消防局持續推動2020至2023年四年中程計畫，每年編列800萬元，2020及2021年共1600萬元，並積極爭取其它機關經費741萬元，總計全市自2020至2021年共投入3341萬餘元，購置補助住警器，「六都第一」。

她說，消防局會陸續協助市民申請安裝住警器，對象為消防法規規定的5樓以下透天厝及老舊公寓居民，呼籲目前未申請住警器者，可到住家轄區消防分隊申請免費住警器1只。

她也建議，市民可在家中房間、客廳、廚房、神明廳、走廊樓梯間等處各安裝1只住警器，才能在最短時間內偵測到火災發生，提前預警、降低死亡率。

消防局說明，台中市自2018年至今發生66件住宅火災，因為安裝住警器，火災初期偵測到煙與熱，會發出高分貝警示聲響，使屋內民眾及早發現火災、應變逃生，將財產損失或人命傷亡可能性降到最低。

台中市長盧秀燕（中）動用第二預備金1000萬，加碼購買4萬只住警器，今天下午在北區集玄宮辦記者會。圖／台中市消防局提供
台中市長盧秀燕（中）動用第二預備金1000萬，加碼購買4萬只住警器，今天下午在北區集玄宮辦記者會。圖／台中市消防局提供

火災 盧秀燕 台中市

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