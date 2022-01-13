彰化縣公布春節計程車費率 除夕到初5每車次加價100元

彰化縣政府公布春節期間計程車費率，從1月31日（除夕）零時起到2月5日（初五）24時，共6天，每一車次加收起表費100元，原跳表內容不變，起跳2.1公里100元，續程每200公尺加收5元，縣府工務處表示，如果有計程車未依規定收費等情事，可以提出檢舉。

縣府工務處交通規劃科指出，彰化縣目前約有700輛計程車，其中提供防疫計程車共有22輛，春節收費加價比照一般計程車，另有2輛9人座計程車，則提供弱勢者免費搭乘；至於近來盛行的多元計程車含Uber在內共有550輛，由於採預約制，計價是計程車一倍到兩倍區間，春節期間未列入規範。

由於目前新冠肺炎疫情有吃緊情形，縣府工務處交通規劃科長許僅宜說，春節前後，遊客旅次增加，呼籲計程車司機及乘客都要注意防疫規定，必須全程戴口罩，計程車也務必清潔消毒，以避免傳染。