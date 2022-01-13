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信義鄉梅花倒數10天警籲遵交管 下周起草坪頭櫻花接棒
南投縣信義鄉今年梅花盛開，信義鄉農會預估今年梅花花況可持續再10天，呼籲遊客把握最後的機會，一睹各梅區及高海拔山區的梅花綻放美景，信義分局請遊客務必信義鄉公所前，轉進投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，牛稠坑梅區除當地居民外，其他車輛不得由聯外道路新鄉路進入牛稠坑。
信義分局指出，為確保交通順暢，警方本月起，於梅季期間執行交通管制，規畫車流進入動線由明德街→愛國橋→進入烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等賞梅區；例假日投91線（原投59線）自風櫃斗土地公廟至新鄉路往羅娜橋路段，採單向通行管制措施，除牛稠坑居民外，不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區；另新鄉村居民亦不得駕駛汽車由新鄉路進入牛稠坑，同時投91線全線、全時禁止甲類大客車行駛。
信義鄉農會指出，目前主要賞梅景點包括外坪頂、牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，六大賞梅區開花率都超過了8成，但最怕遇到下雨，屆時可能會讓梅花季提前結束；呼籲遊客賞梅要趁早，在過年前來信義鄉走一走賞花，不過農會也預告草坪頭的櫻花季隨後下周將開始，成為春節接棒賞櫻花的去處。
信義工務段表示，即日起台21線新中橫公路133至134公里迴頭彎路段，正進行新建明隧道工程，周末出行玉山塔塔加或阿里山的車輛，工程單位將持續採機動交通管制通行，每日上午8時至下午17時止，管制時間每整點不超過30分鐘為原則，請用路人依現場交維佈設及交管人員導引行，並放慢車速，小心駕駛。
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