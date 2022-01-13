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影／疫情增溫！盧秀燕：要求學校盤點、減少移動

聯合報 / 記者劉柏均趙容萱／台中即時報導
台灣近日疫情逐漸升溫，台中市長盧秀燕今天受訪表示，目前已經要求各級學校單位，盤點近期的出遊計畫，希望大家重新審視這些計畫，減少移動，確保安全。記者劉柏均／攝影
台灣近日疫情逐漸升溫，台中市長盧秀燕今天受訪表示，目前已經要求各級學校單位，盤點近期的出遊計畫，希望大家重新審視這些計畫，減少移動，確保安全。記者劉柏均／攝影

台灣疫情增溫，台中市長盧秀燕今天受訪說，台灣疫情危機有在擴大當中，已開始要求各級學校盤點近期的出遊計畫，並希望大家重新審視這些計畫，增加防疫措施，減少移動，確保安全。

盧秀燕說明，這禮拜期末考，下周開始放寒假，有很多學校或學生，利用下禮拜開始計畫出遊，如畢業旅行、觀摩等，甚至要出去到別城市參與競賽，但因為12歲以下的小朋友沒有打疫苗，12至22歲的中學以上學生，有人第二劑還沒打，許多人也未滿5個月，暫時無法施打第三劑，所以孩子們比較脆弱，希望學校等各單位能夠重新評估計畫，增加防疫，減少移動。

盧秀燕指出，至於新冠疫苗第3劑施打，這兩天開始針對65歲以上的市民，發放第3劑疫苗接種通知單，於17日至21日，分批於44個快打站施打，請台中的長者根據通知單上的時間、地點施打。

台中市衛生局表示，統計至1月15日，台中市符合接種第三劑接種資格民眾達62萬人，17日至21日將重啟快打站，市府針對65歲以上市民發放接種通知單接種，無須預約，請長者持通知單、黃卡和健保卡到場接種。

衛生局說明，台中市65歲以下民眾，本周於417處合約院所、30處衛生所採預約接種。另外，假日外展接種站持續開設，其中文心森林公園站加碼平日開設，今明兩天上午9時到中午打莫德納(含第1.2.3劑)，限量500名，假日下午1時到6時打莫德納(含第1.2.3劑)，限量1000名。下周起，中央啟動1922平台，提供第3劑預約。

衛生局 台中市 新冠疫苗

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