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南投魚池11公墓變身公園綠地 告別雜亂
日月潭是國家級風景區，每年吸引數百萬遊客前來觀光，而國人勢必順道來魚池鄉周邊遊玩，鄉公所為讓魚池更美、更加宜居，去年中全數完成遷葬後，年底時終於將整地、綠美化作業完成，讓原先的11公墓從以往雜草一片的嫌惡環境，搖身一變成為適合散步、踏青的公園綠地。
鄉長劉啟帆表示，共和村11公墓更新改善工程，是代表魚池鄉過渡轉型發展的重要地方建設，感謝得到長居在此的先人及家屬的同意，公所花了一年多時間的努力，終於向中央爭取500萬公墓更新改善經費，去年中全數遷葬至12公墓後，讓11公墓墓地變公園，也搖身一變成為共和村的新「綠」點。
魚池鄉公所指出，連年掃墓期常有民眾不慎引發墓地火災，蔓延成火燒山，11公墓遷葬作業完成後，可大幅減少火災，也讓消防人員不再疲於奔命；全區改造為綠美化公園，平時提供鄉民運動休閒空間，希望透過公部門的力量，打造鄉內的每一個角落，成為居住一輩子的家鄉。
人口雖然不多，但勤奮的鄉民在此種植出魚池鄉優質農產品「魚池三寶」香菇、紅茶、蘭花外，日月潭尤其是台灣紅茶的故鄉，近來拜電視劇「茶金」的熱播，不但提高國人對台灣茶產業的知名度，吸引不少遊客來到魚池鄉遊玩，加上近來盛產的咖啡豆，讓公所不得不加緊建設的腳步。
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