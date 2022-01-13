南投縣體育場整修 縣府加強周邊照明方便民眾運動

南投縣長林明溱今天到縣立體育場瞭解跑道整修工程進度，要求加強施工品質和進度，讓體育場如期在5月中旬完工，同時要求教育處改善體育場周圍步道照明，方便整修期間縣民在體育場周邊夜間運動更安全。

南投縣立體育場是縣內最完善的大型運動空間和活動場館，早晚到體育場運動跑步的民眾相當多，南投縣長林明溱也是體育場常客，忙完一天公務後，常到體育場慢跑、散步，還會默默打掃體育場環境。

教育處長陸正威說，縣立體育場跑道2007年整修完成後，陸續舉辦2008年全國中等學校運動會、2011年全國中等學校田徑錦標賽、2012年全民運動會及2015年全國原住民族運動會等重要體育活動，也是全縣運動會、中小學聯合運動會及跨年晚會所在，歷經14年高度使用，跑道表面疲乏耗損，周邊地坪破損嚴重突起，容易造成民眾摔倒，影響運動安全。

縣府向體育署爭取前瞻經費辦理縣立體育場跑道整修工程，1月4日封閉體育場，許多民眾都可惜少了一個重要的運動場所，林明溱上午特地到體育場瞭解施工進度和品質，希望體育場完工後、安全且符合國際標準的運動設施與環境。