全台最大包！彰化市70歲以上老人 20日起領6千春節禮金

年關到了，彰化市公所從本月20日起，針對設籍彰化市的70歲以上老人，每人發放6000元春節敬老禮金，共發放2萬6500人，金額高達1億5900萬元，這項全台最優渥的老人福利已經連續25年，至少已發了20億元，對市庫是沈重負擔，但市長林世賢說，市公所招商有成，這項福利會持續下去。

不過，在彰化積極升格直轄市之際，很多老人家擔心這項彰化市老人專屬的福利，在彰化市成彰化區以後，可能就此沒了。 有志於投入下屆彰化直轄市長的林世賢說，彰化擁有最好的風電及太陽光電資源，如果打造為綠能首都，可以為國家創造12兆產值，以百分之一回歸地方，估計就有1200億元稅收，到時候升格，大彰化市老人不要說6000元敬老禮金，1萬、2萬元都有可能。

市公所今天上午為今年敬老禮金發放舉辦宣傳，邀請3位長者代表領取，其中93歲柯王木蘭阿嬤，已領了23年，估計已領了10多萬元，她說，很高興領到公所給的大紅包，「想怎麼用，就怎麼用？」但也不知道能領多久，能領多久就領多久。

彰化市發放春節敬老禮金始於前市葉滿盈時代，隨後幾任逐步加碼到6000元，很多老人都說「公所比孫子要孝順」，由於老人人口攀升，也讓禮金發放成為市公所沈重負擔，但沒有一任市長敢叫停，否則就不用選了，前市長邱建富曾將6000元調降為5000元，在引來老人抗議後，隔年即恢復6000元，可以證明。

市長林世賢說，雖然春節敬老禮金構成市庫沈重負擔，但市公所70年來，首度招商成功，包括彰化市第二停車場BOT案，市公所引進中友百貨前來投資，每年要給市公所5000萬元權利金，還要隨著營業額依比例給付市公所，此外，市公所開闢的戶羽機關園區每年可收租60萬租金，還可促進周邊消費，帶進稅收。