等待是值得！員林市三和公園晚2年晉級3.4億元建設

彰化縣第一座整合公園、社區活動中心、日照據點、地下停車場的四合一基礎建設，今天在員林市三和公園動工，預計2023年6月完工後，提供不分年齡的多功能服務之外，另有252個小型車停車位和104個機車停車格，可望紓解員林市區停車一位難求的窘況。

縣政府工務處和員林市公所今天在三和公園，舉行員林市崇實高工旁公園地下停車場與員林市三和社區活動中心新建B級據點的四合一基礎建設動土典禮，地方首長和區域立委、縣議員、員林市民代表等10多人到場持，典禮莊嚴隆重。

縣長王惠美說，縣政府爭取交通部公路總局前瞻基礎建設計畫，核定補助3億1424萬元施做「員林市崇實高工旁公園地下停車場」，又爭取衛生福利部補助整建長照衛服據點計畫「員林市三和社區活動中心新建B級據點」，獲補助3300萬元，兩案經費高達3億4724萬元，為員林市建造一座全縣第一個四合一多功能設施，一舉解決員林市停車空間不足、道路壅塞狀況、廣布長照據點、里民沒社區活動中心等問題。

「縣長剛才致詞說，等待是值得的。」員林市長游振雄表示，市公所在2019年已經爭取和編列經費，完成設計規畫，要發包興建三和里社區活動中心，因縣政府希望興建地下停車場，市公所配合縣政府兩案一併規畫，興建三和公園案停車場、公園、里民活動中心及長照中心的四合一基礎建設，三和里社區活動中心的興建時程延後兩年多，換來更完善建設造福里民是值得的。

三和公園多功能基礎建設預計2023年6月完工，規畫252席小型車停車位，平面層104席機車，三和社區活動中心的總樓地板面積約600平方公尺，一樓作為活動中心，二樓作為日照場所，設置視聽區、多功能活動區、非明火廚房、無障礙盥洗室及泡腳池等，妥善照顧長輩各項需求。公園戶外空間規畫兒童遊戲區、體健區、多功能草丘與無障礙公廁，環區人行步道與公園步道串連，讓各年齡層民眾可在公園找到自己喜愛的休憩角落。