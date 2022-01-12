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彰化芳苑紙廠將起死回生？居民要求承諾沒有汙染

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉原遭民眾抗爭的東泰紙廠、東麗紙廠而關廠的工廠原址，最近傳出將由久盛環保科技公司進駐，村民懷疑，紙廠將起死回生，久盛公司開說明會表示絕不會產生汙染。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
芳苑鄉原遭民眾抗爭的東泰紙廠、東麗紙廠而關廠的工廠原址，最近傳出將由久盛環保科技公司進駐，村民懷疑，紙廠將起死回生，久盛公司開說明會表示絕不會產生汙染。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

彰化芳苑鄉原遭民眾抗爭的東泰紙廠、東麗紙廠而關廠的工廠原址，最近傳出將由久盛環保科技公司進駐，村民懷疑，是原公司改名，紙廠將起死回生，不過今天久盛公司副總經理盧酉昌表示，公司是做紙絨複合材料，並非做紙漿，保證絕不會產生廢水等汙染。

今天久盛環保科技公司在地方要求下，於芳苑鄉保順宮舉辦說明會，居民與縣議員洪騰明、彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英等人聽取久盛公司代表說明。

盧酉昌說，久盛公司是承租該工廠用地做紙絨複合材料，是回收廢紙箱再製成紙絨複合材料後，可做雞蛋盒、紙杯固定容器等，可以減少塑料，並不會有汙染，現在機械還在試營運中。

芳苑鄉新寶村長梁祥盛說，居民怕原廠還有很多原有製紙舊機械會重新運作，除非是完全沒汙染的，地方民眾才能接受。

洪騰明說，居民最擔心的就是汙染問題，目前看起來新公司是做沒有廢水、沒有空汙的紙產業，但因同一地址裡還有設一家東旺紙業公司，村民擔心掛羊頭賣狗肉，用合法掩護非法，希望業者能承諾產業完全不會有水汙染、噪音汙染。

盧酉昌說，有疑慮的民眾歡迎隨時來參觀，他們保證未來也不會做有汙染的紙漿業，未來設廠後也會提供就業機會給在地民眾。

施月英說，新寶國小就在久盛公司前方，最近家長已反映機械聲有噪音，且環保局並不知有這家公司申請要營運，業者卻跟地方說已獲政府許可。彰化縣環保局表示，目前的確還未收到久盛公司營業申請。

芳苑鄉原遭民眾抗爭的東泰紙廠、東麗紙廠而關廠的工廠原址，最近傳出將由久盛環保科技公司進駐，村民懷疑，紙廠將起死回生，今天久盛公司開說明會表示絕不會產生汙染。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
芳苑鄉原遭民眾抗爭的東泰紙廠、東麗紙廠而關廠的工廠原址，最近傳出將由久盛環保科技公司進駐，村民懷疑，紙廠將起死回生，今天久盛公司開說明會表示絕不會產生汙染。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

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