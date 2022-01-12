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中市千元住宿抵用券 17日起開放全台登錄抽獎

中央社 / 記者郝雪卿台中12日電

為振興國旅自由行市場，台中市觀旅局與安心旅宿業者合作，推出「GO ！享住台中」活動，預計抽出1.5萬份價值1000元平日住宿抵用券，17日起全台民眾皆可上網登錄抽獎。

觀旅局今天在台灣大道市政大樓舉辦「GO！享住台中」記者會，由副市長黃國榮主持，他在會中表示，第1波幸運中獎民眾於2月6日至4月28日期間的平日（週日至週四）即可享住台中。

黃國榮指出，台中市將居家檢疫者與一般旅客清楚分流，媒合部分旅館獨創「居家檢疫替代所」，其他旅宿都是「安心旅宿」，沒有居家檢疫者入住，也因業者與市府共同堅持與努力，台中成為網路訂房平台連假國人搜尋次數最高的旅遊目的地，加上山、海、屯及市區觀光資源多元豐富，到台中觀光旅遊絕對是國旅首選。

黃國榮表示，搭配中央振興五倍券與超過百家旅宿業者加碼優惠，以自由行旅客為對象，1月17日起全台民眾皆可上網登錄參與抵用券抽獎，預計於1月26日抽出8000份，5月3日抽出7000份，安心旅宿享住台中。

居家檢疫 自由行

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