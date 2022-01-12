打造捷運新經濟 台中邱比特計畫啟動

台中捷運綠線營運以來帶動周邊房地產及店租上漲，台中市政府為打造捷運經濟圈，今天啟動「台中邱比特計畫」，號召沿線商家加入計畫，一起打團體戰，作伙拚經濟。

台中捷運綠線於2020年11月16日試營運，同年11月21日發生列車重大故障而暫停試營運，直到2021年3月25日才恢復試營運，並於同年4月25日正式通車。

台中市經濟發展局下午舉辦「捷運新經濟─台中邱比特計畫」啟動儀式，由經發局長張峯源攜手台中捷運公司董事長林志盈宣布計畫正式開跑，邀請捷運沿線2公里內的食、宿、遊、購等相關業者，一起加入計畫，共同見證中捷軸線翻轉。

張峯源致詞指出，捷運周邊往往形成新經濟聚落，市府這次成功向經濟部爭取前瞻補助新台幣2000萬元，加上自籌款800多萬元，來推動邱比特計畫，以捷運綠線為弓，台灣大道為箭所構成的交通路網為構想，盤點捷運沿線周邊店家共同行銷。

張峯源認為，捷運經濟體逐漸成型，最重要是能吸引本地及外縣市民眾前來，以去年底舉辦的台中購物節來說，總登錄消費金額達291億元，其中有53億元是外縣市消費者貢獻的。

林志盈指出，中捷通車不僅帶動沿線房地產及附近店租上漲，如今在經發局的行銷下，也能帶動沿線店家生意，讓沿線店家生意一年比一年好。

台中市旅館商業同業公會理事長何信蒼也致詞表示，台中捷運比台北及高雄晚開通，有人潮就會帶來錢潮，他第1個報名參加，可以幫忙店家曝光，他呼籲大家都來報名參加。