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臻愛花園飯店展出600多盆珍奇茶花 利潤一半捐助弱勢

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，飯店董事長林志成（左二）說，利潤的一半都將捐給台灣齊馨教育關懷聯合協會。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，飯店董事長林志成（左二）說，利潤的一半都將捐給台灣齊馨教育關懷聯合協會。記者黃寅／攝影

一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。因為展出的茶花都頗具身價，還具公蒏性質，現場並安排現場採摘泡茶等活動，歡迎民眾趁著春節前後，利用時間去逛逛。

這項活動由臻愛花園飯店舉辦，董事長林志成說，他的飯店佔地5600坪，是參照博物館建築，挑高9米，且可同時容納400桌。加上位在烏日高鐵站旁，交通實在便利，因此想到人生在世，應將這資源有效運用才好，於是想到以此平台舉辦首屆的「臻愛茶花藝術展售」活動，利潤的一半都將捐給台灣齊馨教育關懷聯合協會。

他說，疫情期間飯店雖生意受影響，但他著手蒐集這些茶花，要蒐集完整十分不易，也將其佈置成台灣婚宴會館中獨一無二的浪漫花園，讓結婚的新人可直接在臻愛花園裡取景，不但能在繽紛的夢幻花園留下難忘的回憶，還能節省攝影成本和許多交通上的時間。

展出的茶花中有樹齡500年的「伯拜范茶花」，它樹型大氣具王者風範，是這次展出中最珍貴的一盆，被譽為罕見的茶王。樹型最高的「二層樓高紅鳥茶花」，樹齡則近400年。還有一株茶花，開出約2000朵難得一見的豔紅花色。傳說可帶來喜氣與好運。

台灣齊馨教育關懷聯合協會理事長朱劭齊今亦參加活動，並感謝臻愛花園飯店的義舉，所得將投入對弱勢族群們的關懷，尤其是孩子們的品格教育。

台灣齊馨的日籍志工金丸正治亦指出，茶花是世界名貴花種之一，它的謙讓、謹慎、內斂、堅定耐寒的特性正是目前面對疫情可以學習的態度。

一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影
一項集合全台600多盆、價值上億元的珍貴茶花展，今起在台中市烏日區的臻愛花園飯店展出，展期至3月31日。記者黃寅／攝影

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