快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

顏清標遭質疑違法任董事長 陳宗彥：須視鎮瀾宮章程認定

中央社 / 彰化12日電
大甲鎮瀾宮董事長顏清標。圖／聯合報系資料照
大甲鎮瀾宮董事長顏清標。圖／聯合報系資料照

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到去年才將戶籍遷大甲；內政部次長陳宗彥今天指出，顏清標是否違法要看鎮瀾宮組織章程規定。

立法院內政委員會今天下午在彰化縣議會開座談會討論彰化縣升格議題，在座談會結束後，有媒體詢問陳宗彥對於大甲鎮瀾宮董事長顏清標戶籍長年在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到去年才將戶籍遷籍大甲違法是否知情。

陳宗彥對此回應說，台中大甲鎮瀾宮屬地方性的財團法人宗教團體，台中市議會曾向台中市政府調取大甲鎮瀾宮的組織章程，但市府未提供。

陳宗彥指出，通常寺廟組織章程會明訂信徒代表或管理委員會的委員如何產生，因此要回頭去看組織章程，內政部手上沒有大甲鎮瀾宮的資料。

大甲鎮瀾宮今年5月將改選董監事，顏清標擔任鎮瀾宮董事長20多年，信徒代表易錦隆今天接受媒體採訪時質疑，顏清標戶籍長年都在沙鹿區，並未設籍在大甲53庄，直到去年才將戶籍遷至大甲區，多年來，顏清標擔任鎮瀾宮董事長明顯違反組織章程。對此，鎮瀾宮沒有回應。

鎮瀾宮 顏清標 陳宗彥

延伸閱讀

任鎮瀾宮董座20年 顏清標被控110年才遷籍大甲

顏寛恒敗選黑派政治能量恐消退？ 顏莉敏是活棋

中二立委補選戰況激烈！顏清標低調出院 關心開票結果

顔清標今出院投票支持兒子？顏寛恒：戶籍不在這裡

相關新聞

南投市虎年主燈「福虎獻瑞」 虎、猴難分引熱烈討論

南投市公所虎年主燈「福虎獻瑞」走Q版可愛風，但設計造型酷似齊天大聖，讓不少民眾誤將主燈看成「孫悟空」、「霹靂貓」，引起熱...

卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

前台中新聞局長卓冠廷今日批評，台中市長盧秀燕的社會住宅政策一邊取消大量社會住宅，把土地賣給建商，並酸盧秀燕的社宅比起前台...

顏清標遭質疑違法任董事長 陳宗彥：須視鎮瀾宮章程認定

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到去年才將戶籍遷大甲；內政部次長陳宗彥今天...

與台中魚市場排休喬不攏 魚類公會明罷市1天

春節將近，海鮮是家家桌上年菜不可或缺的食材之一，但台中魚市場卻驚傳面臨罷市危機。台中魚類公會爭取一年休市78天，但台中魚...

買社宅地因助選有功？ 總太建設：期可基於事實討論

台中市議會民進黨團今質疑盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，是否與建商掛勾？電台主持人周玉蔻亦在臉書上說「社宅土地賣给替...

台中太陽光電球場啟用 風雨無阻還能供電

台中市公園內首座太陽光電球場「三和公園光電籃球場」，經過將近一年建設，去年底正式完工，今天舉辦啟用典禮，台中市長盧秀燕除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。