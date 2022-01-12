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南投市虎年主燈「福虎獻瑞」 虎、猴難分引熱烈討論
南投市公所虎年主燈「福虎獻瑞」走Q版可愛風，但設計造型酷似齊天大聖，讓不少民眾誤將主燈看成「孫悟空」、「霹靂貓」，引起熱烈討論。南投市長宋懷琳說，虎年主燈設計難度高，又要兼具疫情退散、招財進寶寓意，設計者發揮創意巧思，不僅達到吉祥平安發想目的，可愛的虎將軍造型意外讓主燈更具討論度。
彰南路圓環是南投市燈會主燈地點，最近市公所趕工安置虎年主燈「福虎獻瑞」，但主燈造型曝光後引起民眾熱烈討論，不少人乍看主燈，都覺得是穿載戰甲的齊天大聖孫悟空，但一想今年是虎年並非猴年，仔細一看頭部為老虎造型，雙眼又圓又大又有點像貓，覺得主燈設計和造型太複雜，難以分辨。
陳姓市民說，圓環主燈是南投市燈會亮點，但今年主燈是老虎還是猴子傻傻分不清，讓人不知今年是虎年、還是猴年？也有民眾認為，主燈像是孫悟空帶著貓頭套，更像卡通「霹靂貓」，大家你一言我一語，熱烈分享對主燈設計看法。
宋懷琳說，今年主燈是公所同仁無償設計，虎年花燈設計不易，太過寫實逼真威猛的大老虎會嚇到小朋友，因此希望走Q版可愛風，前兩年因為疫情，民眾收入減少。「虎爺」是民間信仰，能震懾瘟疫，老虎又是武財神趙公明的坐騎，希望虎年主燈能讓疫情早日退散，又能為民眾招財進寶。
負責設計同仁以「虎將軍」為創意發想，設計出「福虎獻瑞」主燈。宋懷琳說，主燈造型像老虎或猴子見仁見智，但虎將軍是原創設計，又兼具各種吉祥寓意，完全達到主燈的設計目標，她認為設計同仁相當不簡單。她也期待大家能欣賞設計者的創意和巧思，讓幸運福虎，庇佑大家虎年健康平安，事業順利發大財。
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