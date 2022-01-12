快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買社宅地因助選有功？ 總太建設：期可基於事實討論

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府新聞局長黃國瑋表示，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列社宅預定地，前市長林佳龍 2016年早已賣出一半土地。記者陳秋雲／攝影
台中市政府新聞局長黃國瑋表示，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列社宅預定地，前市長林佳龍 2016年早已賣出一半土地。記者陳秋雲／攝影

台中市議會民進黨團今質疑盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，是否與建商掛勾？電台主持人周玉蔻亦在臉書上說「社宅土地賣给替盧秀燕市長助選有功的總太建設！」對此，總太集團相關人員回應說，「期可基於事實討論，避免耗損社會資源」。

總太人員簡短回應說，相關資料在公開平台皆可查得，相關新聞雖部分有立場差異，但仍有提及實際標售事宜。因此，希望能基於事實來討論。

台中市政府今亦開記者會說明，新聞局長黃國瑋表示，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列社宅預定地，前市長林佳龍 2016年早已賣出一半土地，盧市府考量北屯已有4處社宅規劃及興建中，因此改到西屯興建國安段，去年4月開工，總戶數更多。

民進黨團總召江肇國與議員陳淑華指出，盧市府把北屯社宅預地定賣給建商，號稱改到西屯國安段，他說這是說謊、混淆視聽，國安段本來就有社宅預定地了。

都市發展局長黃文彬表示，盧市長上任後依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規劃，北屯太原段社宅因同區已有4處社宅規劃及興建中，重新檢討評估後，將基地戶數調整到需求度高的西屯區，新增國安段基地，已於去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規劃戶數780戶，三期總戶數合計1280戶，比原本的太原段更多。

黃文彬指出，太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年已售出一半面積，共23億3720萬元；2019年盧市府公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

社宅 國安 台中市

延伸閱讀

高雄社宅挑精華地段蓋 1月底再增「美都安居」動土

卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

旅館轉社宅挨批急就章 營建署：維持高公安標準及品質

北屯社宅土地出售爭議 中市府：易地興建戶數更多

相關新聞

卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

前台中新聞局長卓冠廷今日批評，台中市長盧秀燕的社會住宅政策一邊取消大量社會住宅，把土地賣給建商，並酸盧秀燕的社宅比起前台...

氣溫驟降！彰化6人送醫無呼吸心跳 最年輕才54歲

昨天下午起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天下午2時為止，彰化縣共有6人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），其中最年輕才5...

任鎮瀾宮董座20年 顏清標被控110年才遷籍大甲

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到民國110年才將戶籍遷至大甲，明顯違反...

買社宅地因助選有功？ 總太建設：期可基於事實討論

台中市議會民進黨團今質疑盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，是否與建商掛勾？電台主持人周玉蔻亦在臉書上說「社宅土地賣给替...

南投市虎年主燈「福虎獻瑞」 虎、猴難分引熱烈討論

南投市公所虎年主燈「福虎獻瑞」走Q版可愛風，但設計造型酷似齊天大聖，讓不少民眾誤將主燈看成「孫悟空」、「霹靂貓」，引起熱...

影／一支吹風機救回失溫浪貓 夫妻打造專屬吹風機義賣百支

彰化縣員林市民陳小涵、邱宇量夫婦二年多前為搶救一隻受重傷流浪貓「進保」，用一支吹風機吹著貓不讓牠失溫，先後找了六家醫院、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。