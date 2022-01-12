買社宅地因助選有功？ 總太建設：期可基於事實討論

台中市議會民進黨團今質疑盧市府賣掉北屯社宅預定地，不蓋社宅，是否與建商掛勾？電台主持人周玉蔻亦在臉書上說「社宅土地賣给替盧秀燕市長助選有功的總太建設！」對此，總太集團相關人員回應說，「期可基於事實討論，避免耗損社會資源」。

總太人員簡短回應說，相關資料在公開平台皆可查得，相關新聞雖部分有立場差異，但仍有提及實際標售事宜。因此，希望能基於事實來討論。

台中市政府今亦開記者會說明，新聞局長黃國瑋表示，2014年前市長胡志強已將北屯太原段列社宅預定地，前市長林佳龍 2016年早已賣出一半土地，盧市府考量北屯已有4處社宅規劃及興建中，因此改到西屯興建國安段，去年4月開工，總戶數更多。

民進黨團總召江肇國與議員陳淑華指出，盧市府把北屯社宅預地定賣給建商，號稱改到西屯國安段，他說這是說謊、混淆視聽，國安段本來就有社宅預定地了。

都市發展局長黃文彬表示，盧市長上任後依據現況需求滾動進行更多社宅用地評估與規劃，北屯太原段社宅因同區已有4處社宅規劃及興建中，重新檢討評估後，將基地戶數調整到需求度高的西屯區，新增國安段基地，已於去年4月9日開工，一期戶數500戶，後續還將興建二、三期，規劃戶數780戶，三期總戶數合計1280戶，比原本的太原段更多。

黃文彬指出，太原段原址總面積近7.6公頃，前市府2016年已售出一半面積，共23億3720萬元；2019年盧市府公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。