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爭取休市天數增加不成 台中魚市場爆罷市危機

中央社 / 台中12日電

春節愈來愈近，台中魚市場公司卻爆出罷市危機，由於中市魚類公會爭取年休市78日，台中魚市場只同意72日，部分承銷商明天可能不進場，台中市政府農業局今天表示，會協調雙方。

農曆春節即將到來，應景民生用品需求增加，卻爆出台中市魚類商業同業公會爭取1年休市78日，台中魚市場公司只同意休市72日，魚類公會理事長林信富今天接受中央社記者採訪時表示，公會已表決通過，明天是休市日，多名承銷商可能不進場。

台中魚市場公司是全台知名的漁貨批發市場，1天交易額約新台幣700萬元、50噸漁貨，春節前夕正是交易高峰期，林信富指出，依照慣例，每年魚類公會排休假表送魚市場公司進行協調，今年魚市場公司很強勢，對公會有些意見不願意協調，希望農業局出面協調，否則公會通過，如何對會員交代。他也不希望罷市，如此對大家都不好。

台中魚市場公司董事長李煥湘說，與魚類公會溝通多次，對方也答應遵照魚市場協調結果，魚市場公司參考國內各地作法，採取最高天數72天定案，也做過全場承銷人供應商和小販的意見調查，只有14人不同意，300多人同意。

李煥湘認為，要考慮產銷平衡，如果承銷商不入場，小販及市民沒地方買，供應商沒地方賣，而造成產銷失衡，尤其大家都希望好好過春節，今天魚市場運作正常，明天是公會的休市日，但魚市場沒休，希望承銷商還是正常進場，以大局為重。

李姓承銷商告訴記者，他不清楚為何公會和魚市場公司協調破裂，但春節前是交易高峰期，1天不進場，可能損失30萬元到40萬元，休市日本來就是承銷商和魚市場公司協調，希望各退一步，至於13日是魚類公會訂定的休市日，但魚市場公司正常運作，他還是會進場。

主管機關農業局長蔡精強則說，市府立場要維護承銷商及消費大眾權益，農業局會積極和魚類公會及魚市場公司再次溝通，維護承銷商的休市權益，也不影響魚市場運作。

春節 台中市

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