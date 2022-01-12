影／一支吹風機救回失溫浪貓 夫妻打造專屬吹風機義賣百支

彰化縣員林市民陳小涵、邱宇量夫婦二年多前為搶救一隻受重傷流浪貓「進保」，用一支吹風機吹著貓不讓牠失溫，先後找了六家醫院、診所、花了至少20萬才搶救回牠的生命，夫妻倆最近用貓的圖像開發出喵喵進保吹風機，將義賣這支極有紀念性的吹風機捐助貓犬動物公益協會等團體，來救更多浪浪「只要你不放棄你自己，我們絕不放棄你」。

邱宇量是員林家商前家長會長，熱心公益，夫妻倆經營的美妝店門口，經常有流浪貓來討食物，他們前後餵養的流浪貓至少20隻，夫妻倆也常帶流浪貓去結紮，由於搶救進保是這麼不容易，最近他們甚至開發一支以進保為圖像的吹風機，將捐出前一百支義賣，義賣所得扣除成本後，全額捐給貓犬動物公益協會，未來每賣一支再捐出一百元，希望拋磚引玉呼籲大家以認養代替購買、並不要隨意棄養貓犬。有意購買義賣負離子吹風機可洽（04）8358066，或上美仕達美妝店臉書洽詢。

陳小涵說，進保是一隻常到他們店門口討食物的流浪貓，2019年12月牠突拖著癱軟的身體再度來到他們店門，當時牠已失溫，可能是和其他貓爭地盤時腳受傷，當時傷口已嚴重潰爛，他們將貓送醫過程中，以吹風機和照燈幫牠保暖了一小時後才將失溫的牠救回來。

醫生診斷進保是因腳受傷而感染貓愛滋，後又發生蜂窩性組織炎，在第六天時她看到進保眼睛流下一滴血淚，難道是牠覺得自己生命快結束了嗎？看到貓那麼虛弱，她心裡也很掙扎，就告訴牠「只要你不放棄你自己，我們絕不放棄你」。

由於貓的傷勢嚴重，醫生曾問她「這隻貓很重要嗎？」，陳小涵說，牠如果想活下來，我一定要救牠，進保因為非常乖巧，原先叫牠乖乖，為了救牠甚至讓牠進 高壓氧氣箱，第一個月就花掉十萬元，但到第三個月時，牠的體重已掉到不到3公斤，真的很擔心牠撐不下去，突然陳小涵想到改名字不知能不能幫牠改運，希望牠能慢慢進步，神明保佑牠恢復，所以就改名進保。

為了讓牠有元氣，甚至餵牠吃粉光等營養品，在大家集氣下，一周後進保竟好轉，開始可以自己進食，陳小涵還親自幫牠做小襪子，得固定帶回台中回診，雖現在傷肢還沒完全好，但已穩定多了。