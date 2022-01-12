中市首座公園內光電球場來了 盧秀燕：提升市民運動力
台中大雅區三格公園光電籃球場今日正式啟用，是市內公園首座太陽光電球場，由建設局提供光電廠商場地，於公園內興建完成，市長盧秀燕上午出席啟用典禮，她表示，感謝各方努力，讓市民有更多地方可以運動，提升市民運動力。
台中市運動局表示，大雅三和公園籃球場於110年1月26日開工，並於年底完成，今日宣布啟用，特別感謝各單位的支持促使光電風雨球場落成，響應推動綠能政策，共同營造優質友善社區運動環境。
盧秀燕表示，台中致力推動「酷運動、酷城市」，特別規劃興設風雨球場，今日球場為第一座完工啟用，新農電有限公司投資約2,700萬元，節省市庫負擔，球場每年發電量約33萬6,600度，每年減碳量可達1,713公噸，約可供93.5戶一般家庭一年使用電量。
盧秀燕提到，球場功能多元，不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府能持續推動更多建設，讓市民有更好生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言