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中市首座公園內光電球場來了 盧秀燕：提升市民運動力

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中首座公園內光電球場，今日於大雅正式啟用，每年發電量約可供93.5戶一般家庭1年使用電量。完成圖／台中市政府提供
台中首座公園內光電球場，今日於大雅正式啟用，每年發電量約可供93.5戶一般家庭1年使用電量。完成圖／台中市政府提供

台中大雅區三格公園光電籃球場今日正式啟用，是市內公園首座太陽光電球場，由建設局提供光電廠商場地，於公園內興建完成，市長盧秀燕上午出席啟用典禮，她表示，感謝各方努力，讓市民有更多地方可以運動，提升市民運動力。

台中市運動局表示，大雅三和公園籃球場於110年1月26日開工，並於年底完成，今日宣布啟用，特別感謝各單位的支持促使光電風雨球場落成，響應推動綠能政策，共同營造優質友善社區運動環境。

盧秀燕表示，台中致力推動「酷運動、酷城市」，特別規劃興設風雨球場，今日球場為第一座完工啟用，新農電有限公司投資約2,700萬元，節省市庫負擔，球場每年發電量約33萬6,600度，每年減碳量可達1,713公噸，約可供93.5戶一般家庭一年使用電量。

盧秀燕提到，球場功能多元，不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府能持續推動更多建設，讓市民有更好生活。

市長盧秀燕上午出席球場啟用典禮，她表示，感謝各方努力，讓市民有更多地方可以運動，提升市民運動力。圖／台中市政府提供
市長盧秀燕上午出席球場啟用典禮，她表示，感謝各方努力，讓市民有更多地方可以運動，提升市民運動力。圖／台中市政府提供

盧秀燕 減碳 台中市

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