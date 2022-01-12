警犬2年換領犬員如小孩常換媽 警局：誤解！

台中市警犬隊去年11月修訂「台中市政府警察局警犬隊領犬員甄試暨支援及候用作業規定」，明定領犬員任期以兩年為限，原8名領犬員有4名遭汰換。時代力量台中黨部今指出，警犬執行任務，須與領犬員建立夥伴關係，卻硬生生拆散，不啻讓小孩2年換一次媽媽。警局回應，因汰換部分警犬，順勢考核領犬員，任期2年是誤解。

時力台中東南區主任徐小媚指出，研究顯示，台中市領犬員任期以兩年為限的制度，如同讓5歲小孩每兩年換一次媽媽，「荒謬制度獨步全球」。工作犬與領犬員須相互適應、長期培養伙伴關係，輕易更換領犬員將會造成犬隻極度的不安。

中市警局指出，領犬員以久任為原則，考量部分警犬屆服役年限，預作培訓，去年底修訂領犬員遴選甄試等作業，並無年限規定。現任領犬員多數留任，外界認2年全數汰換是誤解。

時代力量台中大里霧峰區主任鄒明諺指出，這凸顯盧市府對工作犬專業的無知。台中市警局至今說不清楚領犬員的考核及培訓怎執行、考核者是否具備領犬專業？

時力台中后豐區主任傅智恒指出，工作犬JJ去年4月經獸醫師診斷罹患心臟病，且在診斷證明上明確附註「不建議進行體能訓練」，但台中警察局至未替牠辦理除役，依舊訓練、出勤？JJ去年4月執行健檢，發現罹心臟疾病，即由領犬員實施專責照護及醫囑注意其身心狀況，目前以照護為主，取消勤務編排，安排健檢評估身心狀況後辦理後續除役作業。

時力台中北屯區主任江冠頫指出，台中警犬隊的8隻警犬被關在侷促的狗籠中，與關務署緝毒犬的犬舍形成極大落差。平日除了勤務，還須服務供拍照打卡作秀，難道不值得應有的照顧嗎？

警局表示，台中市動保處人員日前訪視警犬舍，犬隻疫苗、除蟲、健康檢查及醫療紀錄、犬隻現場精神良好、犬隻籠舍清潔均符合規定。