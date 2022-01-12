卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

前台中新聞局長卓冠廷今日批評，台中市長盧秀燕的社會住宅政策一邊取消大量社會住宅，把土地賣給建商，並酸盧秀燕的社宅比起前台中市長林佳龍時期，3年來只新增3戶，1年多1戶；盧上午出席活動時反駁，台中市社宅不但蓋得快又好，現在正進行第二期，不是中央分配，而是台中市額外多蓋的。

卓冠廷在臉書上抨擊盧秀燕，表示盧在108年，將林佳龍規劃為社會住宅用地的北屯區太原段140地號土地賣給建商，至少停掉了3處社會住宅，而林佳龍任內已在進行的6701戶社會住宅興建計畫，被取消了1600戶，僅剩下5101戶。

卓更指出，林佳龍任期推動的西屯區國安段、烏日區新榮和段、西屯區國安段，盧秀燕現在說都是她弄的，那也沒關係，盧秀燕開心就好，照她講的，全部加上去，盧秀燕總共有6776戶，比林佳龍時期多3戶，恭喜你，1年多1戶。