氣溫驟降！彰化6人送醫無呼吸心跳 最年輕才54歲

昨天下午起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天下午2時為止，彰化縣共有6人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），其中最年輕才54歲，雖然無法判定是否與天冷有關，仍呼籲民眾尤其是老人家應做好保暖，以免引發心血管疾病。

消防局表示，這6名到院沒生命跡象者，有4男2女，年齡最高的是田中鎮一名92歲老婦人，其次是二水鄉88歲老翁，年齡最輕的是住彰化市的一名54歲男子。

由於昨天白天出太陽，氣溫還算溫暖，但到晚間則有明顯低溫，隨著今天白天又略為回升，由於氣象報告指出，明天會持續低溫，如此溫度起起落落，一些有心血管疾病患者尤其必須留意，如果覺得不舒服應盡速就醫。

彰化縣消防局引述醫師的提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。