快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

等了十年！中市豐原國運暨兒童運動中心動工

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中豐原國民兒童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於今日上午出席動工典禮。記者劉柏均／攝影
台中豐原國民兒童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於今日上午出席動工典禮。記者劉柏均／攝影

台中豐原國運暨兒童運動中心將於今日開始動工，斥資約6億元，預計於113年10月完工，上午市長盧秀燕出席動土典禮表示，考量地方停車需求，將地下1層停車場改成地下3層，設施越完善經費就越多，等了十年，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。

豐原國運暨童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於上午9時許出席動工典禮，將會興建地上4層、地下3層的建物，斥資近6億元，除了設有全民溫水游泳池、籃球、羽球、排球綜合球場、體適能中心等建設外，更設計了兒童專屬的運動空間，也將增設親子及兒童體適能課程。

立委江啟臣表示，這塊地在十年前還是兵工廠，歷經市長胡志強任期，與國防部協調，交由中市府規劃利用，他在102年便提出國民運動中心構想，如今相隔十年終於動工；江更提到，運動中心是「豐富專案」的核心建設項目之一，下一步將鼓勵創新研發產業及企業總部進駐，強化豐原都市機能與經濟商機。

建設局長陳大田指出，豐原國民運動中心鄰近豐原區豐原大道，興建面積約1萬4581平方公尺，工程預算為5億9671萬元，包含市庫款4億元、交通局停管基金1億9071萬元、地政基金600萬元，預計113年底完工。

市長盧秀燕表示，原規劃只有地下1層停車場，考量地方停車需求，改成地下3層停車場；不僅如此，為鼓勵兒童運動，更結合兒運中心並規劃溫水游泳池，讓民眾在寒冷冬天也可運動，由於設施越完善經費就越多，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。

台中市長盧秀燕表示，考量地方停車需求，豐原國運中心將地下1層停車場改成地下3層，設施越完善經費就越多，等了十年，感謝民代支持與協助。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，考量地方停車需求，豐原國運中心將地下1層停車場改成地下3層，設施越完善經費就越多，等了十年，感謝民代支持與協助。記者劉柏均／攝影
台中豐原國民兒童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於今日上午出席動工典禮。記者劉柏均／攝影
台中豐原國民兒童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於今日上午出席動工典禮。記者劉柏均／攝影
豐原國民兒童運動中心將會是棟地上4層、地下3層的建物，斥資近6億，除了設有全民溫水游泳池、籃球、羽球、排球綜合球場、體適能中心等建設外，更設計了兒童專屬的運動空間，也將增設親子及兒童體適能課程。圖／台中市政府新聞局提供
豐原國民兒童運動中心將會是棟地上4層、地下3層的建物，斥資近6億，除了設有全民溫水游泳池、籃球、羽球、排球綜合球場、體適能中心等建設外，更設計了兒童專屬的運動空間，也將增設親子及兒童體適能課程。圖／台中市政府新聞局提供

盧秀燕 停車場 江啟臣

延伸閱讀

北屯社宅土地出售爭議 中市府：易地興建戶數更多

捷運藍線設站順應民意 綠卻譏盧秀燕「政治止血 」

盧秀燕賣社宅地圖利？ 中市府：林佳龍先賣掉一半

幫朱立倫緩頰 江啟臣：相信他願意承擔責任

相關新聞

卓冠廷轟中市社宅土地賣建商 盧秀燕駁：蓋得又快又好

前台中新聞局長卓冠廷今日批評，台中市長盧秀燕的社會住宅政策一邊取消大量社會住宅，把土地賣給建商，並酸盧秀燕的社宅比起前台...

氣溫驟降！彰化6人送醫無呼吸心跳 最年輕才54歲

昨天下午起，氣溫驟降，彰化縣消防局表示，到今天下午2時為止，彰化縣共有6人送醫OHCA(到院無呼吸心跳），其中最年輕才5...

任鎮瀾宮董座20年 顏清標被控110年才遷籍大甲

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到民國110年才將戶籍遷至大甲，明顯違反...

警犬2年換領犬員如小孩常換媽 警局：誤解！

台中市警犬隊去年11月修訂「台中市政府警察局警犬隊領犬員甄試暨支援及候用作業規定」，明定領犬員任期以兩年為限，原8名領犬...

等了十年！中市豐原國運暨兒童運動中心動工

台中豐原國運暨兒童運動中心將於今日開始動工，斥資約6億元，預計於113年10月完工，上午市長盧秀燕出席動土典禮表示，考量...

疫情升溫！中市議員發圍巾與口罩 近600邊緣戶受惠

Omicron疫情升溫，台中市議員何敏誠為幫助東南區弱勢邊緣戶過好年，今天舉辦「東南有愛，圍巾傳情」愛心活動，發送各式各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。