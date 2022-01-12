等了十年！中市豐原國運暨兒童運動中心動工
台中豐原國運暨兒童運動中心將於今日開始動工，斥資約6億元，預計於113年10月完工，上午市長盧秀燕出席動土典禮表示，考量地方停車需求，將地下1層停車場改成地下3層，設施越完善經費就越多，等了十年，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。
豐原國運暨童運動中心將於今日開始動工，台中市長盧秀燕、立法委員江啟臣及地方議員們，於上午9時許出席動工典禮，將會興建地上4層、地下3層的建物，斥資近6億元，除了設有全民溫水游泳池、籃球、羽球、排球綜合球場、體適能中心等建設外，更設計了兒童專屬的運動空間，也將增設親子及兒童體適能課程。
立委江啟臣表示，這塊地在十年前還是兵工廠，歷經市長胡志強任期，與國防部協調，交由中市府規劃利用，他在102年便提出國民運動中心構想，如今相隔十年終於動工；江更提到，運動中心是「豐富專案」的核心建設項目之一，下一步將鼓勵創新研發產業及企業總部進駐，強化豐原都市機能與經濟商機。
建設局長陳大田指出，豐原國民運動中心鄰近豐原區豐原大道，興建面積約1萬4581平方公尺，工程預算為5億9671萬元，包含市庫款4億元、交通局停管基金1億9071萬元、地政基金600萬元，預計113年底完工。
市長盧秀燕表示，原規劃只有地下1層停車場，考量地方停車需求，改成地下3層停車場；不僅如此，為鼓勵兒童運動，更結合兒運中心並規劃溫水游泳池，讓民眾在寒冷冬天也可運動，由於設施越完善經費就越多，感謝民代支持與協助，讓運動中心順利開工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言