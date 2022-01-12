南投縣周末加開疫苗接種站 林明溱：春節前快來打

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，南投縣長林明溱表示，至今全縣第一劑涵蓋率已達76.9%，第2劑也達68%，籲縣民把握春節前，把握疫苗接種產生保護力的最佳時機，盡速前往各接種站接種疫苗。

對於民眾提問如何選擇追加劑疫苗？局長陳南松說，一切尊重民眾的自由意願選擇。

衛生局長陳南松表示，根據ACIP專家建議以mRNA疫苗（如Moderna、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成2劑基礎劑接種者，第3劑追加劑可以選擇接種Moderna（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗；但如果是接種AZ疫苗完成2劑者，第3劑不建議選擇AZ疫苗，可選擇接種莫德那或BNT疫苗疫苗作為追加劑。

陳南松表示，南投縣已完整接種2劑疫苗可接種追加劑的人數約9萬185人，其中染疫後易發生重症與致死率較高易受族群65歲以上長者約有3萬9827人，占44.16%之多，為因應接踵而來的春節境外移入新冠病毒變異株侵襲，即早接種追加劑提高自身的疫苗保護力最是重要。