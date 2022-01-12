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不搶頭香改成路跑迎頭香 彰化南瑤宮祭出首獎8888元
除夕不搶頭香，彰化市南瑤宮改舉辦迎頭香路跑，共分為男子組、女子組、平安跑、最佳造型組，即日起到25日受理報名，報名費300元供添油香，路跑各組第一名獎金8888元，二、三名6666元及5168元。這項活動去年因疫情停辦，面對今年疫情再起，市長林世賢表示接受指揮中心指引。
市長林世賢說，彰化南瑤宮過去舉辦多年的「搶頭香」活動，雖然具趣味性，但也暗藏風險，參賽者曾因推擠而受傷，為了不跟風，同時避免發生危險，今年改變型態改為「除夕路跑迎頭香」，活動限定接受1000人報名，只要報名就能拿到彰化媽毛巾、限量版護身符、媽祖皮革鑰匙圈、完賽獎牌、摸彩券等，摸彩獎項包括50吋電視、平安錢母等，絕對物超所值。
市公所指出，今年規劃路線是從創建於雍正2年（西元1724年）有「開彰第一寺院」之稱的開化寺起跑，沿著民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路再跑回南瑤宮，全長1.3公里，路線寬敞，但顧及民眾安全，將動員300到500名志工做安全維護。
除夕路跑活動，共分為男子、女子、平安組 最佳造型組，前三名獎金依次是8888元、6666元及5168元，最佳造型組前五名每名2000元，抵達終點後，再由耆老帶領信眾入廟參拜媽祖，祈求新的一年平安如意。
此外，南瑤宮另在春節2月1日到3日(大年初一到初三）每天上午9點到10點，有擲筊求彰化媽恭喜發財錢母與躦轎腳保平安活動。
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