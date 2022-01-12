快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

北屯社宅土地出售爭議 中市府：易地興建戶數更多

中央社 / 台中12日電

台中市政府出售北屯社宅預定地遭外界質疑圖利財團，台中市政府今天召開記者會表示，台中市長盧秀燕上任後重新檢討需求，易地西屯區興建國安段好宅，而且總戶數更多。

台中市政府出售北屯區社宅預定地被外界質疑圖利財團，台中市新聞局長黃國瑋與都發局長黃文彬上午共同召開記者會澄清，北屯社宅預定地是由前市長胡志強規劃，前市長林佳龍分割土地出售，盧秀燕上任後重新檢討，易地興建戶數更多。

黃文彬表示，盧秀燕競選市長時提出承諾，這一屆任內至少要蓋5000戶社宅，上任後將興辦社宅列為台中市重要住宅政策，截至去年底為止，完工加上興建中的社宅達5508戶，已提前達標。

黃文彬指出，受外界關注的北屯社宅太原段原址，總面積近7.6公頃，林佳龍市府團隊在民國105年已售出約總面積一半，當時出售金額為新台幣23億3720萬元；盧秀燕上任後，108年依土地徵收條例規定公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億168萬元，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。

對於北屯太原段社宅易地興建，黃文彬指出，考量北屯太原段社宅同區已有4處社宅規劃及興建中，經重新檢討評估，將此基地戶數調整至需求度高的西屯區，新增一處國安段基地，已於去年4月9日開工，1期戶數500戶，後續還將興建2、3期，規劃戶數780戶，3期總戶數合計1280戶，比原本太原段規劃的1242戶更多。

盧秀燕上午出席豐原區國民暨兒童運動中心興建工程開工動土典禮時，也針對社宅議題接受媒體聯訪指出，中央分配台中市的5000戶，都已達標，已完成中央交付的任務，目前還有4到5個基地，約1000戶到2000戶設計中，地址也已選好了，台中市社宅不但蓋得快又好，而且都已完成目標，現在正在進行第2期，不是中央分配，而是台中市自己額外多蓋的。

社宅 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

捷運藍線設站順應民意 綠卻譏盧秀燕「政治止血 」

「放言」4年拿政府標案870萬 徐巧芯批周玉蔻惡毒側翼

盧秀燕賣社宅地圖利？ 中市府：林佳龍先賣掉一半

網批盧市府賣配餘地圖利財團？ 政壇：複製打顔家經驗

相關新聞

任鎮瀾宮董座20年 顏清標被控110年才遷籍大甲

大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到民國110年才將戶籍遷至大甲，明顯違反...

不搶頭香改成路跑迎頭香 彰化南瑤宮祭出首獎8888元

除夕不搶頭香，彰化市南瑤宮改舉辦迎頭香路跑，共分為男子組、女子組、平安跑、最佳造型組，即日起到25日受理報名，報名費30...

中捷藍線民進黨也推正英站 黃國瑋：抹黑改變不了事實

中二補選已結束，民進黨台中市長參選人尚未公布，但市長爭奪戰已開打。綠營猛轟捷運藍線設站圖利顏家，新聞局長黃國瑋強調「抹黑...

疫情升溫！中市議員發圍巾與口罩 近600邊緣戶受惠

Omicron疫情升溫，台中市議員何敏誠為幫助東南區弱勢邊緣戶過好年，今天舉辦「東南有愛，圍巾傳情」愛心活動，發送各式各...

南投縣周末加開疫苗接種站 林明溱：春節前快來打

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，南投縣長林明溱表示，至今全縣第一劑涵蓋率已達76.9%，...

員林整頓違規攤商 還路於民 增設收費汽機車停車格

彰化縣員林市博愛路長期被攤販、違停車輛佔據，造成行車困難，市公所配合道路改善工程，清除攤商佔據堆置的木棧板、帆布架、層架...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。