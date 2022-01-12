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員林整頓違規攤商 還路於民 增設收費汽機車停車格

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市博愛路長期被攤販、違停車輛佔據，造成行車困難，市公所配合道路改善工程，整頓攤商後，增設加20格汽車位、52格機車位，將從1月13日起實施路邊停車收費，讓民眾有更多停車空間。圖／員林公所提供
彰化縣員林市博愛路長期被攤販、違停車輛佔據，造成行車困難，市公所配合道路改善工程，整頓攤商後，增設加20格汽車位、52格機車位，將從1月13日起實施路邊停車收費，讓民眾有更多停車空間。圖／員林公所提供

彰化縣員林市博愛路長期被攤販、違停車輛佔據，造成行車困難，市公所配合道路改善工程，清除攤商佔據堆置的木棧板、帆布架、層架等雜物後，增設加20格汽車位、52格機車位，將從1月13日起實施路邊停車收費，讓民眾有更多停車空間。

員林市長游振雄說，連接華成市場、第一公有零售市場的博愛路，因多年未刨鋪，路面受損龜裂、凹陷及老化等問題，影響用路人車安全，公所爭取營建署補助467萬元進行約一公里改善工程，在去年12月底完工，在重繪道路標線時，也整頓一旁攤商佔用道路問題。

由於華成市場、第一公有零售市場是人潮多的傳統早市，連接2市場的博愛路在早市時間也都擠滿流動攤販及人車，尤其機車族為了方便採買，隨處停放機車，占據道路影響交通，造成車輛通行困難，除了車輛常動彈不得，車身如果擦撞到攤商佔據一旁道路的遮陽帆布，反被責怪把車開入市場等亂象，令民眾哭笑不得。

游振雄說，為了讓博愛路通行更順暢，也增加停車空間，進行違規攤商整頓後，共劃上72個汽機車停車格，明天起實施路邊停車收費，讓民眾可以方便利用。

游振雄 員林

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