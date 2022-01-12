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迎接春節花季 南投縣斥資改善信義鄉道路及用水

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供
縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供

南投縣迎接春節花季，縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水，強調未來完工後，可迎接花季期間來自全國各地的遊客，維護鄉民的生活環境及觀光客的用路安全。

南投縣長林明溱昨天與地方民代多人，全天前往信義鄉會勘農路、道路、民生用水、農地用水、排水、擋土牆及護欄等，針對明德村、愛國村、同富村、神木村、望美村、東埔村、明德村、潭南村、地利村等17處工程將改善，強調要讓偏鄉民眾有安全的道路通行、有充足的水源使用。

林明溱說，此次工程總數將花費約1800萬元，其中道路部分約761萬元、生活及農業用水約445萬元、擋土牆護欄及排水工程約594萬元，雖然金額很大，但地方的需求最重要，縣府將盡快籌措經費改善，而愛國村1至4鄰、同富村12鄰及草坪頭部分區域，因民生用水不足，冬季枯水期更是影響生活，經地主主動無償提供土地使用，縣府將協助鑿井，並施作鋼筋混凝土蓄水池，改善民生用水問題。

尤其信義鄉是南投觀光重點區域之一，梅花、櫻花花季期間，更是有來自全國各地的遊客造訪，此次會勘重點之一，特別前往同富村草坪頭往塔塔加方向支線，該路段路面破損嚴重，路緣因雨水侵蝕導致路基掏空，將重新鋪設瀝青混凝土路面，施作擋土牆及加蓋截水溝，所需經費467萬元。

另外，同富村投93線道路側溝，每逢大雨常因排水不良造成路面淹水，村民反映排水溝除了排水坡度不良且有倒流情形發生，舊式鑄鐵蓋每當車輛經過輾壓會發出擾人的聲響，縣長會勘後，承諾重新設計排水溝，維護居民生活品質。

縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供
縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供
縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供
縣長林明溱一口氣跑了信義鄉等村落，為迎接春節花季，決定斥資1800萬改善信義鄉17處道路及民生用水。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 偏鄉

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